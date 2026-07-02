Очекује се геомагнетна олуја: На Сунцу забиљежена друга највећа активна област у посљедњој деценији

Аутор:АТВ редакција
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Активна област на Сунцу порасла је и постала друга по величини у посљедњих 10 година, саопштила је Лабораторија за соларну астрономију Института за космичка истраживања Руске академије наука.
Група сунчевих пега означена бројем 4478 током претходна 24 часа додатно је повећала своју површину и достигла величину од 1.550 јединица, навели су руски научници.
Према њиховим подацима, по величини је у посљедњој деценији надмашује једино активна област 3664, која је забиљежена у мају 2024. године.
Научници су истакли да наставља да расте и активна област 4479, која се налази око 500.000 километара сјеверозападно од главне пеге.
Лабораторија је саопштила да подаци о сунчевим ерупцијама указују на нагли пораст активности и да би први избачаји плазме из ових група пега могли да стигну до Земље током наредна 24 часа, вјероватно већ ноћас.
Према процјенама стручњака, њихов утицај на Земљу могао би да буде примјетан и да изазове геомагнетне олује јачине Г2 до Г3.
Ипак, вјероватноћа појаве поларне свјетлости на сјеверној хемисфери остаје мала због кратког трајања ноћи и велике освјетљености неба током овог периода године.
Научници су навели и да ротација Сунца тренутно помјера активне регионе западно од линије Сунце-Земља, што би до краја седмице могло да доведе до слабљења њиховог утицаја на нашу планету.
"Данашњи дан је вјероватно посљедњи током којег су још могући директни удари на Земљу", наводи се у саопштењу лабораторије.
Касније је и Федоров Институт за примењену геофизику саопштио да су данас на Сунцу регистроване три снажне ерупције М класе.
Према подацима института, у групи пега 4479 забиљежена је ерупција јачине М4.2 која је трајала 27 минута, док су раније регистроване и ерупције М1.1 и М8.5, које су трајале 29, односно 16 минута.
Институт је навео да се 2. и 3. јула очекују и снажније ерупције Икс класе, као и повремено погоршање услова за краткоталасне радио-везе.
Лабораторија за соларну астрономију је још 30. јуна упозорила на нагло појачавање соларне активности.
(Спутњик)
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