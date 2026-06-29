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Једна од најљепших плажа у Италији забрањује сунцобране, туристи огорчени

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 12:06

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Плажа
Фото: pexels/Gabriel Rissi

Једна од најљепших плажа Сардиније поново се отвара након разорног пожара прошлог љета, али нова правила су већ изазвала талас негодовања међу посјетиоцима.

Најконтроверзнија је била дјелимична забрана коришћења сунцобрана, због чега се многи питају како ће се заштитити од јаког љетњег сунца.

Плажа Пунта Молентис, сликовита увала у Виласимијусу на југоисточној обали Сардиније, увела је нова правила као дио мјера заштите природе. Према новом пропису, само дјеца млађа од 10 година и особе старије од 65 година могу користити сунцобране. Сви остали ће морати да пронађу неки други начин да се заштите од сунца.

Поред тога, улаз на плажу се наплаћује 10 евра, а постављање павиљона и свих осталих врста шатора за плажу је забрањено.

Општина брани одлуку, посјетиоци огорчени

Плажа је затворена од јула 2025. године након великог пожара. Општина Виласимијус је саопштила да су их пожар и, како кажу, „екстремни временски услови на мору“ приморали да уведу строжа правила. Циљ је, кажу, да се ово природно благо сачува за будуће генерације.

Али нова правила изазвала су бурне реакције на друштвеним мрежама.

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„Дакле, да бих могао да поставим кишобран, морам да ангажујем дијете?“, нашалио се један корисник.

„Дакле, да бих стигла до плаже са сунцобраном, да ли морам да доведем деду или да имам бебу до сутра?“, написала је друга.

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Неки су чак позвали на бојкот плажа због нових правила, док су други рекли да ће једноставно потражити друго мјесто да се заштите од сунца. Нове мјере ће остати на снази до краја октобра.

(индекс)

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Тагови :

Плажа

Италија

Сардинија

сунцобрани

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