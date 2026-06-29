Једна од најљепших плажа у Италији забрањује сунцобране, туристи огорчени

Аутор:АТВ редакција
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Једна од најљепших плажа Сардиније поново се отвара након разорног пожара прошлог љета, али нова правила су већ изазвала талас негодовања међу посјетиоцима.
Најконтроверзнија је била дјелимична забрана коришћења сунцобрана, због чега се многи питају како ће се заштитити од јаког љетњег сунца.
Плажа Пунта Молентис, сликовита увала у Виласимијусу на југоисточној обали Сардиније, увела је нова правила као дио мјера заштите природе. Према новом пропису, само дјеца млађа од 10 година и особе старије од 65 година могу користити сунцобране. Сви остали ће морати да пронађу неки други начин да се заштите од сунца.
Поред тога, улаз на плажу се наплаћује 10 евра, а постављање павиљона и свих осталих врста шатора за плажу је забрањено.
Плажа је затворена од јула 2025. године након великог пожара. Општина Виласимијус је саопштила да су их пожар и, како кажу, „екстремни временски услови на мору“ приморали да уведу строжа правила. Циљ је, кажу, да се ово природно благо сачува за будуће генерације.
Али нова правила изазвала су бурне реакције на друштвеним мрежама.
@aroundhotels Sardinia’s protected beach #fyp #sardinia ♬ audio originale - Ludovica C.
„Дакле, да бих могао да поставим кишобран, морам да ангажујем дијете?“, нашалио се један корисник.
„Дакле, да бих стигла до плаже са сунцобраном, да ли морам да доведем деду или да имам бебу до сутра?“, написала је друга.
@iamfrancesca_serra #sardegna #beach #villasimius ♬ Che Idea Di - DJ Frostline
Неки су чак позвали на бојкот плажа због нових правила, док су други рекли да ће једноставно потражити друго мјесто да се заштите од сунца. Нове мјере ће остати на снази до краја октобра.
(индекс)
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