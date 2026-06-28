Ако на љетовању уловите ову рибу добићете награду

Аутор:АТВ редакција
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Грчки рибари добиће новчану накнаду за улов отровне рибе која се шири Средоземљем и ствара велике проблеме рибарском сектору. Вјерује се да је ова риба стигла у Медитеран путем Суецког канала.
Ријеч је о сребрнопругој напухачи, риби торпедастог облика са израженим зубима налик људским. Њена кожа и унутрашњи органи садрже снажан неуротоксин који, уколико се риба конзумира, код људи може изазвати застој срца, пише „Индипендент“.
Забринутост јавности у Грчкој додатно су појачали снимци које су рибари објавили на друштвеним мрежама. На њима се види како риба, локално позната као лагокефалос, без потешкоћа гризе лименке и комаде дрвета.
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Грчки Црвени крст издао је упозорење за грађане са упутствима за пружање прве помоћи у случају уједа и крварења, те подсјетио да унутрашњи органи ове рибе садрже смртоносан неуротоксин.
Грчки медији извијестили су и о случају жене коју је риба угризла током купања на плажи у Варкизи, недалеко од Атине. Превезена је у болницу, гдје су јој због повреде морали ставити шавове.
Стручњаци сматрају да је ова врста у Средоземно море стигла кроз Суецки канал, привучена све топлијим морем. Због њеног ширења Кипар је раније ове године покренуо сличан програм подстицања излова.
Власти истичу да риба до сада није забиљежена у зонама за купање на грчким туристичким острвима. Међутим, посљедњих недјеља рибарима уз обалу Крита и неколико других грчких острва задаје велике проблеме, јер уништава рибарске мреже и прождире улов.
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„Дошло је до тога да један дан одемо у риболов, а сљедећа три проведемо поправљајући мреже“, рекао је Јоргос Кирјакакис из удружења рибара са Крита за грчку јавну радиотелевизију ЕРТ.
„Поједу нам улов и униште мреже, а то нам ствара велике трошкове“, додао је.
Грчка је од петка увела новчану накнаду од 5,33 евра по килограму уловљене рибе. Ријеч је о врсти која је природно распрострањена у тропским морима.
„Ово је први пут да се у Грчкој уводи оваква мјера“, рекао је министар пољопривреде Маргаритис Шинас, бивши потпредсједник Европске комисије, уочи почетка програма.
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Шинас је појаснио да ће уловљене рибе бити замрзнуте, а потом спаљене у постројењима локалних власти. Додао је да би се програм, који се засад спроводи на погођеним острвима, могао проширити на цијело грчко приобаље.
Истовремено, власти и туристички сектор на Криту позвали су грађане и посјетиоце да не стварају непотребну панику због присуства ове врсте у мору.
„Присуство ових риба у Средоземљу познато је већ годинама“, наводи се у заједничком саопштењу 16 медицинских и туристичких удружења на Криту, објављеном у петак.
„Не постоји никаква скривена ни непосредна опасност за купаче. Морски предатори не угрожавају безбједност посјетилаца и становника. У јавним расправама често се претјерује“, поручили су.
(б92)
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