Златно доба почиње за три хороскопска знака

Аутор:АТВ редакција
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Астролошке прогнозе доносе велике преокрете, а за три хороскопска знака крај јуна означава почетак изузетно повољног периода. Снажне планетарне промјене, посебно транзити Јупитера и Венере, отварају им могућности у областима успјеха, љубави и финансија и најављују период у коме би посебно могли да „процвјетају“.
Лавове очекује период у којем ће бити у центру пажње. Улазак Јупитера, планете среће, у њихов знак 30. јуна, што се дешава отприлике једном у 12 година, доноси им повећане могућности и осјећај да се ствари коначно отварају у њихову корист. Овај транзит траје око 13 мјесеци и доноси им већу подршку оних око њих и више могућности за напредак.
Поред тога, Венера, планета љубави, улази у Лава средином јуна, што додатно појачава њихову харизму и привлачност. Њихово самопоуздање расте, а друштвени живот постаје активнији, па би лакше могли да наиђу на нова познанства и прилике. Укратко, све им иде у прилог.
За осјетљиве Ракове, крај јуна и почетак лета доносе више стабилности, посебно на емотивном и финансијском плану. Иако почетак мјесеца доноси извесно олакшање, главни помак долази крајем јуна. Јупитеров улазак у Лава 30. јуна активира њихову другу кућу новца, што може донијети побољшање њихове финансијске ситуације.
Ово је повољан период за разговоре о повећању плате, промијени посла или започињању нових пројеката. Према астролошким прогнозама за 2026. годину, овај транзит не доноси само материјалну сигурност, већ и пораст самопоуздања. Ракови се могу осјећати сигурније и задовољније својим положајем.
Након нешто мирнијег периода, Ован коначно улази у фазу која доноси више љубави, забаве и романтике. Кључни тренутак се дешава када Венера, а затим и Јупитер, уђу у знак Лава, активирајући њихову пету кућу љубави и креативности. Овај утицај доноси снажан налет енергије и могућност нових емоционалних искустава.
Слободни Овнови ће имати више прилика за склапање нових познанстава, док би они у везама могли додатно продубити однос са партнером. Ово је такође повољан период за оне који размишљају о проширењу породице. Са Марсом у Близанцима, Ован ће имати више енергије и жељу за активним, динамичним периодом.
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