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"Због врућине у дворишту почеле је да расте воће које не постоји у нашој земљи"

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 12:57

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"Због врућине у дворишту почеле је да расте воће које не постоји у нашој земљи"
Фото: Printscreen/X

Велика Британија полако излази из једног од најинтензивнијих топлотних таласа у својој историји, током којег је оборен температурни рекорд за јун. У мјесту Кавендиш (Cavendish), у грофовији Сафолк (Suffolk), измјерено је чак 37,1 степен Целзијуса, што је уједно био и најтоплији дан забиљежен у земљи током 2026. године.

Због екстремних врућина, метеоролошка служба издала је црвено упозорење за Лондон и дијелове југоисточне Енглеске, упозоравајући на опасност по здравље становништва. Затваране су школе, било је поремећаја у жељезничком саобраћају, а у Кенту је уведена забрана коришћења воде из цријева за заливање.

Змија / Илустративна фотографија

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Међутим, посљедице високих температура нису погодиле само људе. Једна становница Енглеске остала је изненађена када је у свом дворишту примијетила нешто што није очекивала.

Дрво банане почело да рађа

Џема из приморског града Вортинга (Worthing) подијелила је на ТикТоку снимак своје баште, на којем се види велико дрво банане. Оно што је привукло пажњу није била његова величина, већ чињеница да су на њему почели да се развијају мали гроздови банана.

"У Великој Британији је толико вруће да моје дрво банане покушава да роди банане", написала је уз видео.

@gemmalilley3 This heat needs to STOP #ukheatwave #banana #heatwaveuk #fyp #foryoupage ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

Док је приближавала камеру, постало је јасно да се међу великим зеленим листовима заиста појављују ситни плодови који тек почињу да расту.

Могу ли банане да расту у Великој Британији?

Стручњаци објашњавају да се стабла банана могу гајити у Великој Британији, али углавном као украсне биљке које простору дају тропски изглед. Иако могу да преживе и повремено процвјетају, клима у тој земљи обично није довољно топла да би се на отвореном развили слатки и јестиви плодови.

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Због тога је мало вјероватно да ће банане које су почеле да расту у Џемином дворишту сазрети и имати укус какав имају плодови које свакодневно купујемо у продавницама.

Краљевско хортикултурно друштво наводи да већина сорти банана мора да се унесе у затворен простор током зиме, док само отпорније врсте могу да презиме напољу у блажим дијеловима земље, уз одговарајућу заштиту.

Како додају, банана у Великој Британији ријетко даје плодове на отвореном, осим ако се узгаја у стакленику или ако љето буде изузетно дуго и веома топло.

(Нова.рс)

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Тагови :

банане

врућина

Велика Британија

топлотни талас

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