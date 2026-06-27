Хаос је у Француској: Купци се туку за вентилаторе, Парижани на прозорима прже јаја

Аутор:АТВ редакција
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Несносне тропске врућине које су погодиле Француску изазвале су праву панику међу становништвом. Ситуација је кулминирала у продавницама, гдје се купци дословно отимају за посљедње залихе вентилатора и расхладних уређаја, а у Паризу су уведене и посебне забране.
Прави хаос забиљежен је у једној продавници алата и опреме недалеко од града Шамбре ле Тур (Chambray-lès-Tours), о чему је извијестио портал Суд Уест (Sud Ouest). Људи су у петак рано ујутро чекали у редовима прије самог отварања како би се домогли уређаја за хлађење.
Према наводима овог портала, полице с најјефтинијим вентилаторима испражњене су за свега неколико минута након отварања врата. У општем метежу и гурању купаца, неколико особа задобило је лакше тјелесне повреде.
🚨🇫🇷 FLASH | La chaleur rend-elle complètement fou ? À Chambéry, des dizaines de clients se sont rués vers les climatiseurs dès l’ouverture d’un magasin. Entre bousculades, tensions et course dans les rayons, la scène a rapidement dégénéré sous les yeux des personnes présentes.… pic.twitter.com/QxELU0eYOz— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 25, 2026
Сличне сцене могле су се видјети и у новоотвореној продавници дисконтног ланца Екшн (Action) у паришкој пословној четврти Ла Дефанс (La Défense). Према писању портала Акту Париз (Actu Paris), ова продавница је нудила преносне клима-уређаје по акцијској цијени од 179 евра. Будући да су ови уређаји у осталим пословницама већ одавно распродати, то је изазвало огромну навалу и хаос међу купцима.
Максималне температуре у Француској посљедњих седмица крећу се око 40 степени Целзијуса, док су у појединим мјестима забиљежене и екстремне вриједности које прелазе чак 45 степени.
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Французи на друштвеним мрежама масовно дијеле своја искуства и муке с несносним врућинама. Колико је ситуација озбиљна, али и помало бизарна, најбоље показује примјер једног Парижанина који је постао хит на мрежама након што је успио да испржи јаја и сланину на тави коју је једноставно оставио на свом прозору.
Због екстремних временских услова и опасности по здравље, власти у Паризу донијеле су одлуку којом се привремено забрањује продаја и конзумација алкохола на јавним мјестима. Ова забрана не односи се једино на угоститељске објекте, односно ресторане и барове.
(Кликс)
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