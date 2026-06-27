Logo

Хаос је у Француској: Купци се туку за вентилаторе, Парижани на прозорима прже јаја

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 12:23

Коментари:

0
Хаос је у Француској: Купци се туку за вентилаторе, Парижани на прозорима прже јаја
Фото: Printscreen/X

Несносне тропске врућине које су погодиле Француску изазвале су праву панику међу становништвом. Ситуација је кулминирала у продавницама, гдје се купци дословно отимају за посљедње залихе вентилатора и расхладних уређаја, а у Паризу су уведене и посебне забране.

Прави хаос забиљежен је у једној продавници алата и опреме недалеко од града Шамбре ле Тур (Chambray-lès-Tours), о чему је извијестио портал Суд Уест (Sud Ouest). Људи су у петак рано ујутро чекали у редовима прије самог отварања како би се домогли уређаја за хлађење.

Према наводима овог портала, полице с најјефтинијим вентилаторима испражњене су за свега неколико минута након отварања врата. У општем метежу и гурању купаца, неколико особа задобило је лакше тјелесне повреде.

Сличне сцене могле су се видјети и у новоотвореној продавници дисконтног ланца Екшн (Action) у паришкој пословној четврти Ла Дефанс (La Défense). Према писању портала Акту Париз (Actu Paris), ова продавница је нудила преносне клима-уређаје по акцијској цијени од 179 евра. Будући да су ови уређаји у осталим пословницама већ одавно распродати, то је изазвало огромну навалу и хаос међу купцима.

Максималне температуре у Француској посљедњих седмица крећу се око 40 степени Целзијуса, док су у појединим мјестима забиљежене и екстремне вриједности које прелазе чак 45 степени.

Урсула Фон дер Лајен

Свијет

Због топлотног таласа угашена клима у сједишту ЕК, али не и на спратовима гдје сједе шефови

Французи на друштвеним мрежама масовно дијеле своја искуства и муке с несносним врућинама. Колико је ситуација озбиљна, али и помало бизарна, најбоље показује примјер једног Парижанина који је постао хит на мрежама након што је успио да испржи јаја и сланину на тави коју је једноставно оставио на свом прозору.

Због екстремних временских услова и опасности по здравље, власти у Паризу донијеле су одлуку којом се привремено забрањује продаја и конзумација алкохола на јавним мјестима. Ова забрана не односи се једино на угоститељске објекте, односно ресторане и барове.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

топлотни талас

Коментари (0)

Прочитајте више

Дјевојчицу претукла група мушкараца на плажи

Свијет

Узнемирујући снимак: Дјевојчицу (13) претукла група мушкараца на плажи

4 ч

0
Полиција Србија

Србија

Ужас у Земуну: Грађевински блокови пали на двоје дјеце током игре

4 ч

0
Видовић упозорава: Стављање БиХ на сиву листу шаље лошу поруку инвеститорима

Економија

Видовић упозорава: Стављање БиХ на сиву листу шаље лошу поруку инвеститорима

4 ч

2
Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Република Српска

Остојић: Пробој Коридора живота остаје симбол борбе за опстанак народа

4 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчицу претукла група мушкараца на плажи

Свијет

Узнемирујући снимак: Дјевојчицу (13) претукла група мушкараца на плажи

4 ч

0
Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

Свијет

Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

5 ч

0
Објављен снимак напада на Иран! Бомбардовано складиште ракета и дронова

Свијет

Објављен снимак напада на Иран! Бомбардовано складиште ракета и дронова

6 ч

0
Персијски залив Ормуски мореуз

Свијет

Саудијска Арабија обнавља испоруке нафте у Персијском заливу

7 ч

0

  • Најновије

16

57

У Венецуелу стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова

16

53

Масакр у Италији! Убијена породица, осумњичен држављанин Бангладеша

16

51

Земљотрес јачине шест степени погодио регион Хиндукуш

16

40

Сви су одушевљени тијелом Данијеле Димитровске: Открила и шта једе

16

31

Екстремне врућине направиле хаос у Европи: Оштећени путеви, поремећен саобраћај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима