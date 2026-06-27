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Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

27.06.2026 11:54

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Трамп представио нови пасош, али са својим ликом
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп представио је нови изглед пригодног америчког пасоша са својим ликом. Ријеч је о ограниченом издању пасоша којом се обиљежава овогодишња 250. годишњица оснивања Сједињених Америчких Држава.

"Нови пасош САД-а, на којем пише: 'Добро дошли, али будите добри'", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Уз објаву је приложио и огледну страницу пасоша на којој се види његова слика која стоји изнад предсједничког стола, док се у позадини налази текст оригиналне Декларације о независности, а на дну његов потпис, преноси Танјуг.

На супротној страници налази се слика умјетничког дјела "Декларација о независности" аутора Џона Трамбула.

Трампова порука "Добро дошли, али будите добри" изазвала је лавину реакција на друштвеним мрежама.

Бројни корисници истичу да амерички предсједник не разумије сврху документа, да је порука срочена као упозорење странцима и имигрантима који улазе у земљу, док се пасош издаје искључиво америчким држављанима који путују изван САД-а и имају пуно право да уђу у сопствену домовину.

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Тагови :

Доналд Трамп

пасош

Америка

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