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Саудијска Арабија обнавља испоруке нафте у Персијском заливу

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:16

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Персијски залив Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Airbus Defence and Space© via AP

Саудијски државни нафтно-гасни гигант "Сауди Арамко" обновио је испоруке нафте у Персијском заливу и извоз угљоводоника кроз Ормуски мореуз, саопштио је извор из нафтне индустрије.

"Саудијска Арабија је обновила извоз сирове нафте преко својих терминала у Персијском заливу и кроз Ормуски мореуз. Компанија `Сауди Арамко` обавља утовар нафте у луци Рас Танура, која се налази на обали Персијског залива", рекао је извор.

Агенција РИА Новости објавила је раније, позивајући се на податке платформе за праћење бродова "Весел фајндер", да се више саудијских супертанкера за превоз нафте налази у луци Рас Танура због утовара сирове нафте са нафтних поља, преноси Срна.

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Тагови :

Saudijska Arabija

Нафта

Персијски залив

Ормуски мореуз

Сауди Арамко

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