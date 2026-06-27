Нови земљотрес погодио Венецуелу

Аутор:АТВ редакција
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Нови земљотрес, јачине 4,7 степени Рихтерове скале погодио је сјеверну обалу Венецуеле у петак поподне по локалном времену, са епицентром 86 километара сјеверозападно од главног рада Каракаса, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Земљотрес је, према саопштењу, био на дубини од 10 километара.
У ноћи између сриједе и четвртка земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су Венецуелу, у којима је према досадашњим званичним подацима погинуло најмање 920, а повријеђено 3.360 особа.
Око 50.000 људи се води као нестало, преноси Танјуг.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 26 sec ago in #Venezuela. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) June 26, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ddNwJtVOal
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