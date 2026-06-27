Logo

Нови земљотрес погодио Венецуелу

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:02

Коментари:

0
Нови земљотрес погодио Венецуелу
Фото: Tanjug / AP / Javier Campos

Нови земљотрес, јачине 4,7 степени Рихтерове скале погодио је сјеверну обалу Венецуеле у петак поподне по локалном времену, са епицентром 86 километара сјеверозападно од главног рада Каракаса, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Земљотрес је, према саопштењу, био на дубини од 10 километара.

У ноћи између сриједе и четвртка земљотреси јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеру погодили су Венецуелу, у којима је према досадашњим званичним подацима погинуло најмање 920, а повријеђено 3.360 особа.

Око 50.000 људи се води као нестало, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Венецуела

Коментари (0)

Прочитајте више

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

Озбиљни пропусти у тендерској документацији за јавну расвјету у Бањалуци: Да ли ће неко одговарати?

2 ч

0
Свјетско првенство 2026. год. трофеј

Фудбал

Ко ће као трећепласирани у нокаут фазу Мундијала – остала су још три мјеста

3 ч

0
Принц Вилијам и принцеза Кејт

Свијет

Принц Вилијам постао милијардер: Богатији је од краља Чарлса

3 ч

0
И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће

Градови и општине

И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће

3 ч

0

Више из рубрике

Принц Вилијам и принцеза Кејт

Свијет

Принц Вилијам постао милијардер: Богатији је од краља Чарлса

3 ч

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.

Свијет

Због топлотног таласа угашена клима у сједишту ЕК, али не и на спратовима гдје сједе шефови

3 ч

0
Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Трамп одговорио на иранске нападе у Ормузу: Споразум из Вашингтона разљутио Хезболах

4 ч

0
Амерички борбени авиони извели нападе на Иран

Свијет

Амерички борбени авиони извели нападе на Иран

12 ч

0

  • Најновије

11

56

Непрегледне колоне возила према Хрватској и Црној Гори

11

54

Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

11

50

Преминуо новинар Марко Пантић

11

48

Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

11

43

Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима