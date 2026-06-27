Logo
Large banner

Ко ће као трећепласирани у нокаут фазу Мундијала – остала су још три мјеста

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 08:49

Коментари:

0
Свјетско првенство 2026. год. трофеј
Фото: Tanјug/AP Photo/Erik S. Lesser

Свјетско првенство у САД, Канади и Мексику се увелико захуктава, а послије узбудљивих завршница у групама Г, Х и И, познато је пет од укупно осам трећепласираних тимова који ће наставити такмичење у нокаут фази.

Након одлуке Фифа да се Мундијал прошири на 48 тимова, одмах је било јасно да ће калкулације у групној фази играти важну улогу. Јер, осам од 12 тимова који заврше на трећем месту у групи играће у шеснаестини финала.

Сада су ствари мало јасније, али и даље је пред посљедњи дан групне фазе, који је на програму у суботу (и суботу на недјељу), остало још неколико комбинација ко би могао даље, а ко би могао да "пакује кофере".

За сада су пласман међу осам најбољих трећепласираних тимова потврдиле сљедећих пет селекција: Босна и Херцеговина из групе Б, Парагвај из групе Д, Еквадор из групе Е, Шведска из групе Ф и Сенегал из групе И.

Како тренутно изгледа табела трећепласираних тимова

Послије завршних мечева групе Х, јасно је да је трећепласирани из те групе, Уругвај, већ елиминисан са само два бода.

Иран из групе Г је још увек у игри јер послије три ремија имају "нулу" за гол разлику, што их ставља испред Јужне Кореје (три бода и "минус један" гол разлика) и Шкотске (три бода и "минус три").

Тако би могло да се деси да Иран настави такмичење а Шкотска не, иако је Шкотска уписала једну побједу на турниру (против Хаитија), а Иран ниједну.

Хрватска и Гана – директно одлучују ко је други, а ко трећи

За сада се међу осам најбољих трећепласираних селекција налази и Хрватска, додуше, "ватрени" тек треба да играју у суботу против Гане у оквиру групе Л.

Уколико би Хрватска побиједила, Гана би прошла даље као трећепласирана екипа јер већ имају четири бода.

Хрватима је бод довољан за то треће мјесто, а уколико би претрпели пораз, онда би се гледала гол разлика.

Са поразом од једног гола разлике, и даље би на табели трећепласираних били испред Шкотске, али би зависили и од резултата у другим групама.

Алжир и Аустрија би да не побједе

Чека се и расплет у групи Ј где је Алжир тренутно трећепласирани тим са три бода и гол разликом "минус два".

Но, Алжир игра против Аустрије која такође има три бода и сва је прилика да би овде могло да дође до ремија који би чак и више одговарао Алжиру.

Другопласирани из групе Ј, у којој су још и првопласирана Аргентина и елиминисани Јордан, играће у шеснаестини финала против Шпаније, па би Алжиру бод против Аустрије одговарао да прође даље, а да избегне меч против првака Европе.

ДР Конго побједом пролази даље

Што се тиче групе К, тамо је ДР Конго трећепласирана екипа са једним бодом, али побједа против Узбекистана би их сигурно водила у наредну фазу.

Због тога је тренутно Јужна Кореја најугроженија – ова азијска селекција је тренутно осма на табели трећепласираних селекција и само бод Алжира или победа ДР Конго би били довољни да они заврше такмичење послије групне фазе.

Није још безбједан ни Иран, док Хрватска држи ствари у својим рукама и победом над Ганом не би чак ни била међу трећепласираним селекцијама, већ би у својој групи завршила на другој позицији, иза Енглеске.

Чекамо коначан расплет

Управо од тога из којих осам група ће доћи најбоље трећепласиране селекције и зависи против кога ће играти у шеснаестини финала.

Уочи турнира је постојало 495 комбинација из којих осам од 12 група ће трећепласирани проћи даљи, а сада је тај број значајно мањи.

Ипак, у недјељу рано ујутро по средњеевропском времену све ће бити потпуно јасно. И већ у недјељу од 21.00, моћи ће да почне нокаут фаза, утакмицом Јужна Африка - Канада, преноси РТС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбал утакмица

Америка

Канада

Јужна Африка

Конго

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Белгија СП 2026. године

Фудбал

Побједа Белгијанаца у Ванкуверу - премијерна, али вриједна првог мјеста у групи

3 ч

0
Голман Норвешке Егил Селвик (13) не успева да одбрани четврти гол током утакмице Групе I Светског првенства у фудбалу између Норвешке и Француске у Фоксбороу, Масачусетс, близу Бостона, у петак, 26. јуна 2026. године.

Фудбал

Француска рутински против Норвешке, Дембеле дао три гола

12 ч

0
Јасан знак Американцима: Двије селекције запријетиле напуштањем терена

Фудбал

Јасан знак Американцима: Двије селекције запријетиле напуштањем терена

13 ч

0
Милан довео најскупље појачање у историји клуба

Фудбал

Милан довео најскупље појачање у историји клуба

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

11

54

Трамп представио нови пасош, али са својим ликом

11

50

Преминуо новинар Марко Пантић

11

48

Хрватски пјевач се представио као МИНИСТАР, на "превару" ушао на стадион

11

43

Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

11

42

Минић: Видовдан - дан сјећања на оне који су стали у одбрану Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner