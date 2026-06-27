Ко ће као трећепласирани у нокаут фазу Мундијала – остала су још три мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Свјетско првенство у САД, Канади и Мексику се увелико захуктава, а послије узбудљивих завршница у групама Г, Х и И, познато је пет од укупно осам трећепласираних тимова који ће наставити такмичење у нокаут фази.
Након одлуке Фифа да се Мундијал прошири на 48 тимова, одмах је било јасно да ће калкулације у групној фази играти важну улогу. Јер, осам од 12 тимова који заврше на трећем месту у групи играће у шеснаестини финала.
Сада су ствари мало јасније, али и даље је пред посљедњи дан групне фазе, који је на програму у суботу (и суботу на недјељу), остало још неколико комбинација ко би могао даље, а ко би могао да "пакује кофере".
За сада су пласман међу осам најбољих трећепласираних тимова потврдиле сљедећих пет селекција: Босна и Херцеговина из групе Б, Парагвај из групе Д, Еквадор из групе Е, Шведска из групе Ф и Сенегал из групе И.
Послије завршних мечева групе Х, јасно је да је трећепласирани из те групе, Уругвај, већ елиминисан са само два бода.
Иран из групе Г је још увек у игри јер послије три ремија имају "нулу" за гол разлику, што их ставља испред Јужне Кореје (три бода и "минус један" гол разлика) и Шкотске (три бода и "минус три").
Тако би могло да се деси да Иран настави такмичење а Шкотска не, иако је Шкотска уписала једну побједу на турниру (против Хаитија), а Иран ниједну.
За сада се међу осам најбољих трећепласираних селекција налази и Хрватска, додуше, "ватрени" тек треба да играју у суботу против Гане у оквиру групе Л.
Уколико би Хрватска побиједила, Гана би прошла даље као трећепласирана екипа јер већ имају четири бода.
Хрватима је бод довољан за то треће мјесто, а уколико би претрпели пораз, онда би се гледала гол разлика.
Са поразом од једног гола разлике, и даље би на табели трећепласираних били испред Шкотске, али би зависили и од резултата у другим групама.
Чека се и расплет у групи Ј где је Алжир тренутно трећепласирани тим са три бода и гол разликом "минус два".
Но, Алжир игра против Аустрије која такође има три бода и сва је прилика да би овде могло да дође до ремија који би чак и више одговарао Алжиру.
Другопласирани из групе Ј, у којој су још и првопласирана Аргентина и елиминисани Јордан, играће у шеснаестини финала против Шпаније, па би Алжиру бод против Аустрије одговарао да прође даље, а да избегне меч против првака Европе.
Што се тиче групе К, тамо је ДР Конго трећепласирана екипа са једним бодом, али побједа против Узбекистана би их сигурно водила у наредну фазу.
Због тога је тренутно Јужна Кореја најугроженија – ова азијска селекција је тренутно осма на табели трећепласираних селекција и само бод Алжира или победа ДР Конго би били довољни да они заврше такмичење послије групне фазе.
Није још безбједан ни Иран, док Хрватска држи ствари у својим рукама и победом над Ганом не би чак ни била међу трећепласираним селекцијама, већ би у својој групи завршила на другој позицији, иза Енглеске.
Управо од тога из којих осам група ће доћи најбоље трећепласиране селекције и зависи против кога ће играти у шеснаестини финала.
Уочи турнира је постојало 495 комбинација из којих осам од 12 група ће трећепласирани проћи даљи, а сада је тај број значајно мањи.
Ипак, у недјељу рано ујутро по средњеевропском времену све ће бити потпуно јасно. И већ у недјељу од 21.00, моћи ће да почне нокаут фаза, утакмицом Јужна Африка - Канада, преноси РТС
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