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Француска рутински против Норвешке, Дембеле дао три гола

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 23:06

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Голман Норвешке Егил Селвик (13) не успева да одбрани четврти гол током утакмице Групе I Светског првенства у фудбалу између Норвешке и Француске у Фоксбороу, Масачусетс, близу Бостона, у петак, 26. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Stockwell

Француска је славила против Норвешке са 4:1 и наставља такмичење са максималним бројем бодова из групе И. Норвешка је на другом мјесту и ово им је први пораз.

Вриједи напоменути да је Норвешка изашла са другом поставом, јер пролазак даље није био упитан. Французи су то искористили и одмах кренули агресивно.

Дембеле на асистенцију Ембапеа постиже гол већ у седмом минуту, а исто ради и у 20. и 32. минуту меча.

Норвежани су одговори у 21. минуту када су постигли једини гол на мечу. Ипак, могла је Норвешка славити више голова. Ларсен је промашио у 50. минуту пенал, а пропустили су неколико сигурних прилика када су њихови нападачи излазили директно на Онану. Недостајало им је и среће, али и искуства.

У самом финишу меча Дуе поставља коначних 4:1.

Након посљедњег кола ове групе Француска је прва на табели са максималних девет бодова, Норвешка друга са шест, Сенегал је трећи са побједом од 5:0 против Ирака, док ће Ирачани такмичење завршити са гол разликом -11.

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Тагови :

Француска

Норвешка

Свјетско првенство 2026

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