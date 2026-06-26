Француска рутински против Норвешке, Дембеле дао три гола

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француска је славила против Норвешке са 4:1 и наставља такмичење са максималним бројем бодова из групе И. Норвешка је на другом мјесту и ово им је први пораз.
Вриједи напоменути да је Норвешка изашла са другом поставом, јер пролазак даље није био упитан. Французи су то искористили и одмах кренули агресивно.
Дембеле на асистенцију Ембапеа постиже гол већ у седмом минуту, а исто ради и у 20. и 32. минуту меча.
Норвежани су одговори у 21. минуту када су постигли једини гол на мечу. Ипак, могла је Норвешка славити више голова. Ларсен је промашио у 50. минуту пенал, а пропустили су неколико сигурних прилика када су њихови нападачи излазили директно на Онану. Недостајало им је и среће, али и искуства.
У самом финишу меча Дуе поставља коначних 4:1.
Након посљедњег кола ове групе Француска је прва на табели са максималних девет бодова, Норвешка друга са шест, Сенегал је трећи са побједом од 5:0 против Ирака, док ће Ирачани такмичење завршити са гол разликом -11.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
51 мин0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
51 мин0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Најновије
23
06
23
03
22
53
22
42
22
42
Тренутно на програму