Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација БиХ остварила је историјски успјех пласманом у нокаут фазу Свјетског првенства, а у мечу за осмину финала играће против САД-а.
Према кладионицама, домаћа селекција је велики фаворит.
Будући да је ово нокаут фаза и неко мора испасти, клади се и на то ко уопште иде у осмину финала, без обзира на то да ли ће се то десити након 90 минута, продужетака или пенала:
Тако на пролаз САД-а квота износи 1.25, односно кладионице дају 80 посто шансе Американцима да иду даље.
С друге стране на пролаз БиХ квота износи 3,95.
Подсјећамо, утакмица се игра 2. јула у 2 сата ујутро по нашем времену у Сан Франциску.
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