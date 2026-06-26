Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази

Према кладионицама, домаћа селекција је велики фаворит.

Будући да је ово нокаут фаза и неко мора испасти, клади се и на то ко уопште иде у осмину финала, без обзира на то да ли ће се то десити након 90 минута, продужетака или пенала:

Тако на пролаз САД-а квота износи 1.25, односно кладионице дају 80 посто шансе Американцима да иду даље.

С друге стране на пролаз БиХ квота износи 3,95.

Подсјећамо, утакмица се игра 2. јула у 2 сата ујутро по нашем времену у Сан Франциску.