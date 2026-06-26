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Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 18:52

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Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази
Фото: Tanjug / AP / Chris Young

Фудбалска репрезентација БиХ остварила је историјски успјех пласманом у нокаут фазу Свјетског првенства, а у мечу за осмину финала играће против САД-а.

Према кладионицама, домаћа селекција је велики фаворит.

Будући да је ово нокаут фаза и неко мора испасти, клади се и на то ко уопште иде у осмину финала, без обзира на то да ли ће се то десити након 90 минута, продужетака или пенала:

Тако на пролаз САД-а квота износи 1.25, односно кладионице дају 80 посто шансе Американцима да иду даље.

С друге стране на пролаз БиХ квота износи 3,95.

Подсјећамо, утакмица се игра 2. јула у 2 сата ујутро по нашем времену у Сан Франциску.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

кладионица

квота

БиХ Америка Свјетско првенство

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