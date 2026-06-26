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Лука Модрић заплакао пред одлучујући меч Хрватске

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 13:53

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Лука Модрић, хрватски фудбалер
Фото: Chris Young/The Canadian Press via AP/Tanjug

Најбољи фудбалер са ових простора годинама уназад, Лука Модрић, прославио је 200. наступ за репрезентацију Хрватске на посебној вечери у Александрији, пред дуел посљедњег кола групне фазе Свјетског првенства против Гане. У њему сусјед има императив побједе или ремија, а у супротном би могло да се деси да испадне.

Искусни везиста је помогао својој екипи да савлада Панаму минималним резултатом у другој рунди, те је том приликом обиљежио јубилеј. Том приликом је пуштен и видео-снимак, који су саставили његови бивши саборци у опреми Хрватске.

У њему су поруку Луки Модрићу послали садашњи саиграчи, селектор Златко Далић, Даријо Срна, Едуардо да Силва, Ведран Ћорлука, Аљоша Асановић, Иван Ракитић, Домагој Вида и други, односно супруга, д‌јеца, родитељи, сестре...

Том приликом Модрић није могао да се суздржи и заплакао је, а заједно са њим то је учинио и Далић.

"Прије свега, од срца хвала свима на честиткама и хвала што сте ми уљепшали 200. наступ за репрезентацију. Нисам знао да ћете ми ово припремити па се нисам ни припремао за говор. Доћи до 200 утакмица у најдражем дресу је нешто уистину невјероватно. Нисам могао ни сањати да ћу досегнути ту бројку и то на Свјетском првенству, на највећем догађају на свијету. То је уистину посебно", рекао је Модрић.

Те је додао.

"Чека нас још једна утакмица у групи, идемо остварити тај примарни циљ пласманом у нокаут фазу такмичења. Имамо квалитет, карактер, заједништво, што смо показали у једној тешкој утакмици. Показали смо да се можемо издигнути изнад свих недаћа и потешкоћа. Још једном хвала свима, невјероватно је све ово што сам доживио и што доживљавам у најдражем дресу. Идемо даље заједно", поручио је Лука Модрић преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лука Модрић

Хрватска

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

репрезентација Хрватске

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