Logo

Одрезак и до 350 КМ: Цијене у ресторану Едина Џеке незамисливе

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 14:50

Коментари:

0
Одрезак и до 350 КМ: Цијене у ресторану Едина Џеке незамисливе
Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Док Един Џеко предводи репрезентацију Босне и Херцеговине на Свјетском првенству, његов пословни подухват у Дубровнику поново је тема хрватских медија.

Овога пута разлог нису познати гости или луксузни амбијент, већ цијене које многи описују као "папрене".

Велика Британија врућина

Свијет

На тротоару измјерено 57 степени: Дијелове Британије погодило јако невријеме након врелог дана

Наиме, хрватски медији посљедњих дана пишу о цјеновнику његовог ресторана у којем поједини стејкови коштају и до 189,90 евра (око 350 КМ), док за коктеле гости издвајају и до 26 евра.

Смјештен у непосредној близини дубровачких зидина и улаза кроз Плоче, ресторан је у кратком периоду постао једно од најпрестижнијих мјеста у Дубровнику.

Цјеновник изазвао највише реакција

Иако гости углавном хвале квалитет хране, услуге и амбијент, управо су цијене оно о чему се посљедњих дана највише говори.

Градска управа Бањалука

Бања Лука

Наплата по страници: Овјера докумената изазвала бијес Бањалучана

Према цјеновнику који преносе хрватски медији, најскупљи комад меса кошта 189,90 евра.

За Рибеје Аустралиа од 300 грама потребно је издвојити 110 евра, док Ваги Рамстек Аустралиа кошта чак 169 евра по порцији.

Љубитељи бургера за бургер с црним тартуфима морају платити 30 евра.

Ни коктели нису много јефтинији. За такозване "сигначур" коктеле потребно је издвојити 26 евра, док се класични коктели могу наручити за око 20 евра.

Луксузна гастрономија или превисоке цијене?

С обзиром на то да Дубровник већ годинама важи за једну од најскупљих туристичких дестинација на Јадрану, овакве цијене дио јавности не изненађују.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Слобода не трпи туторе и зове се држава

Ипак, многи сматрају да су износи на менију додатни показатељ како се понуда све више прилагођава гостима дубљег џепа.

Док једни истичу да врхунски квалитет намирница, ексклузивна локација и цјелокупно искуство оправдавају високе цијене, други сматрају да је ријеч о износима које просјечни гости тешко могу приуштити, преноси "Ослобођење".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Един Џеко

ресторан

Ресторан Едина Џеке

Дубровник

Коментари (0)

Више из рубрике

Зора Видовић

Економија

Видовић: За инвестиције из буџета ове године издвојено рекордних 705 милиона КМ

5 ч

0
Татиана Островскаја

Економија

Татиана Островскаја именована за генералну директорицу Бањалучке пиваре и Балканс регије

6 ч

0
Њемачка пивара стара 400 година поднијела захтјев за банкрот

Економија

Њемачка пивара стара 400 година поднијела захтјев за банкрот

6 ч

0
Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

Економија

Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

9 ч

0

  • Најновије

17

25

Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

17

25

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

17

10

Центар дана, 26.06.2026.

17

09

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

17

02

Смијемо се већ 15 милиона година: Да ли је ово тајна људског говора?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима