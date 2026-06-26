Одрезак и до 350 КМ: Цијене у ресторану Едина Џеке незамисливе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док Един Џеко предводи репрезентацију Босне и Херцеговине на Свјетском првенству, његов пословни подухват у Дубровнику поново је тема хрватских медија.
Овога пута разлог нису познати гости или луксузни амбијент, већ цијене које многи описују као "папрене".
Свијет
На тротоару измјерено 57 степени: Дијелове Британије погодило јако невријеме након врелог дана
Наиме, хрватски медији посљедњих дана пишу о цјеновнику његовог ресторана у којем поједини стејкови коштају и до 189,90 евра (око 350 КМ), док за коктеле гости издвајају и до 26 евра.
Смјештен у непосредној близини дубровачких зидина и улаза кроз Плоче, ресторан је у кратком периоду постао једно од најпрестижнијих мјеста у Дубровнику.
Иако гости углавном хвале квалитет хране, услуге и амбијент, управо су цијене оно о чему се посљедњих дана највише говори.
Бања Лука
Наплата по страници: Овјера докумената изазвала бијес Бањалучана
Према цјеновнику који преносе хрватски медији, најскупљи комад меса кошта 189,90 евра.
За Рибеје Аустралиа од 300 грама потребно је издвојити 110 евра, док Ваги Рамстек Аустралиа кошта чак 169 евра по порцији.
Љубитељи бургера за бургер с црним тартуфима морају платити 30 евра.
Ни коктели нису много јефтинији. За такозване "сигначур" коктеле потребно је издвојити 26 евра, док се класични коктели могу наручити за око 20 евра.
С обзиром на то да Дубровник већ годинама важи за једну од најскупљих туристичких дестинација на Јадрану, овакве цијене дио јавности не изненађују.
Република Српска
Додик: Слобода не трпи туторе и зове се држава
Ипак, многи сматрају да су износи на менију додатни показатељ како се понуда све више прилагођава гостима дубљег џепа.
Док једни истичу да врхунски квалитет намирница, ексклузивна локација и цјелокупно искуство оправдавају високе цијене, други сматрају да је ријеч о износима које просјечни гости тешко могу приуштити, преноси "Ослобођење".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
5 ч0
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Економија
9 ч0
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму