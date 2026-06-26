Видовић: За инвестиције из буџета ове године издвојено рекордних 705 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је у подкасту Срне да је финансијска ситуација у Републици Српској стабилна и да је овогодишњим ребалансом буџета обезбијеђено рекордних 705 милиона КМ за инвестиције, што је највећи износ који је из буџета издвојен за капиталне пројекте од настанка Српске.
Видовићева је навела да је ребалансом буџета дошло до значајних помјерања на расходовној страни, прије свега због повећаних инвестиција и већих издвајања за плате, пензије, борачка и социјална давања.
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"У односу на буџет који смо планирали за ову годину инвестиције из буџета повећали смо за 560 милиона КМ. Укупне инвестиције ове године из буџета су 705 милиона КМ. То је највише што је буџет издвајао за инвестиције у току једне године откад постоји Република Српска", нагласила је Видовићева.
Она је указала да су за 436 милиона КМ повећана издвајања за плате, пензије, борачке накнаде и социјална давања.
Видовићева је изјавила и да су ребалансом буџета обезбијеђена значајно већа средства за пензионере, борце, породице са дјецом и кориснике социјалних права, те поручила да ће све обавезе бити измириване редовно и без кашњења.
Она је рекла и да је процес нове фискализације у потпуности оправдао очекивања и да је његовом примјеном значајно смањена сива економија, док је евидентирани промет у Републици Српској практично удвостручен.
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"Изузетно смо задовољни фискализацијом. Сам податак да је 2023. године, прије фискализације, приказани промет био око 11,3 милијарде КМ, а 2025. године више од 23 милијарде КМ, говори сам за себе", истакла је Видовићева.
Она је, између осталог, навела и да је Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ коначно усвојио рјешења којима се омогућава поврат ПДВ-а приликом куповине прве некретнине, али је упозорила да стављање БиХ на сиву листу Манивала може негативно утицати на инвестиције и кредитни рејтинг земље.
Нова епизода подкаста Срне, чији је гост министар финансија Републике Српске Зора Видовић, биће доступна сутра у 10.00 часова корисницима нашег сервиса, као и на друштвеним мрежама и "Јутјуб" каналу.
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