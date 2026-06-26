Logo

Видовић: За инвестиције из буџета ове године издвојено рекордних 705 милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:23

Коментари:

0
Зора Видовић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је у подкасту Срне да је финансијска ситуација у Републици Српској стабилна и да је овогодишњим ребалансом буџета обезбијеђено рекордних 705 милиона КМ за инвестиције, што је највећи износ који је из буџета издвојен за капиталне пројекте од настанка Српске.

Видовићева је навела да је ребалансом буџета дошло до значајних помјерања на расходовној страни, прије свега због повећаних инвестиција и већих издвајања за плате, пензије, борачка и социјална давања.

Вода

Свијет

Наплаћују воду са чесме, цијена је ван сваке памети

"У односу на буџет који смо планирали за ову годину инвестиције из буџета повећали смо за 560 милиона КМ. Укупне инвестиције ове године из буџета су 705 милиона КМ. То је највише што је буџет издвајао за инвестиције у току једне године откад постоји Република Српска", нагласила је Видовићева.

Она је указала да су за 436 милиона КМ повећана издвајања за плате, пензије, борачке накнаде и социјална давања.

Видовићева је изјавила и да су ребалансом буџета обезбијеђена значајно већа средства за пензионере, борце, породице са дјецом и кориснике социјалних права, те поручила да ће све обавезе бити измириване редовно и без кашњења.

Она је рекла и да је процес нове фискализације у потпуности оправдао очекивања и да је његовом примјеном значајно смањена сива економија, док је евидентирани промет у Републици Српској практично удвостручен.

Водовод-08122025

Бања Лука

"Боље ишта него ништа": Како Водовод одговара жедним грађанима Драгочаја

"Изузетно смо задовољни фискализацијом. Сам податак да је 2023. године, прије фискализације, приказани промет био око 11,3 милијарде КМ, а 2025. године више од 23 милијарде КМ, говори сам за себе", истакла је Видовићева.

Она је, између осталог, навела и да је Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ коначно усвојио рјешења којима се омогућава поврат ПДВ-а приликом куповине прве некретнине, али је упозорила да стављање БиХ на сиву листу Манивала може негативно утицати на инвестиције и кредитни рејтинг земље.

Нова епизода подкаста Срне, чији је гост министар финансија Републике Српске Зора Видовић, биће доступна сутра у 10.00 часова корисницима нашег сервиса, као и на друштвеним мрежама и "Јутјуб" каналу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зора Видовић

Инвестиције

Коментари (0)

Више из рубрике

Татиана Островскаја

Економија

Татиана Островскаја именована за генералну директорицу Бањалучке пиваре и Балканс регије

2 ч

0
Њемачка пивара стара 400 година поднијела захтјев за банкрот

Економија

Њемачка пивара стара 400 година поднијела захтјев за банкрот

3 ч

0
Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

Економија

Ћевапи 10, ноћење 70 КМ на мору, а не треба ни пасош

5 ч

0
пилићи пилетина извоз месо

Економија

Укинуте забране: Наставља се извоз пилетине из БиХ

18 ч

0

  • Најновије

13

48

Почео увиђај након експлозије у погону Жељезаре Зеница

13

39

Минић: Згрожен сам снимком паљења заставе Републике Српске

13

34

Опрез при уласку у воду: Због једне грешке се најчешће дешава срчани удар

13

14

Да ли се пости на Видовдан?

13

10

Фудбалер погинуо док је пливао у језеру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима