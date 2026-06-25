Укинуте забране: Наставља се извоз пилетине из БиХ

Аутор:Зорица Петковић
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Суспензија на извоз пилећег меса из БиХ које је требало да потраје најдуже 30 до 40 дана претворила се у забрану дугу чак четири мучна мјесеца. Забрана се и званично укида 30. јуна и тада би, након рекордне паузе, први камиони са пилетином требало да се упуте ка Европској унији.
Ова вијест обрадовала је и Ђуру Цвијића, представника перадара и фармера са вишедеценијским искуством у товљењу пилића. Годишње се на његовој фарми узгоји око 400 хиљада пилића.
"За нас је то био проблем што није могло доћи на вријеме клање пилића и дошло је до поскупљења храњења пилића. Хоћу рећи пиле је појело хране више него што је планирано, тј. дозвољено. Тако да је на наш рачун то доста пало па је свако потрошио још 5,6,7, 8 тона преко хране , то ти је 2-3.000 или 7 до 10.000 у минус“, рекао је фармер и ратар Ђуро Цвијић.
За 4 мјесеца колико је трајала забрана извоза компанија "Перутнина Птуј С", која је у кооперантском односу са већином већих перадара па и нашим домаћином, требало је да у Европску унију извезе чак 1863 тоне пилетине.
Рјешење се морало хитно пронаћи. Већи дио меса извезен је у Црну Гору, доста пилетине је одвезено у Бачку Тополу, а остатак меса је силом прилика, морао да буде замрзнут и адекватно ускладиштен. Нико се није надао да ће тако дуго потрајати забрана извоза, а ми смо за то вријеме радили као да је стање нормално, прича директор "Перутнине Птуј С" Велибор Поповић.
„Сад ће неко рећи зашто ви нисте смањили производњу. Ми смо се из више разлога одлучили , да то није добро. Прво фиксни ће трошкови порасти ако то урадимо. Поред трошкова које већ имамо између осталог ту су и кооперанти. Ако је неко направио нову фарму он рачуна на своја редовна примања. Најлакше је рећи нећемо вас уселити сљедећег мјесеца, али тако улазимо у неку другу кризу“, рекао је директор компаније „Перутнина Птуј С“.
"Све смо предузели што је од нас тражено, радили по свим протоколима како би се суспензија што прије укинула, али је забрана укинута тек сада, без образложења зашто је то све тако дуго трајало", каже за нашу телевизију помоћник министра за ветеринарство.
„ Живинарска производња је врло организована производња. Људи планирају своју производњу и на основу тих извозних статуса за који смо се изборили, нико нам тај статус није дао тек тако.ово су поприлично захтјевна тржишта , велика је конкуренција значи, различити произвођачи из других земаља“, рекао је Његослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство.
Евидентно је да живинарски сектор прави значајне искораке у производњи и за сада је једини сектор који остварује суфицит извоза у односу на увоз, а то једино могуће једино остварити и задржати високим квалитетом меса, пилићима узгојеним по највишим стандардима.
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