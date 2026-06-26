Аутор:АТВ редакција
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"Хофбраухаус Волтерс", једна од најстаријих немачких пивара, основана 1627. године, поднијела је захтев за банкрот, позивајући се на растуће оперативне трошкове и нагли пад потрошње пива.
Њемачка економија се суочава са све већим притиском високих цијена енергената откако је Берлин почео постепено да укида увоз руске нафте и гаса након што је сукоб у Украјини ескалирао 2022. године. Притисак је погоршан недавним скоком цијена сирове нафте изазваним америчко-израелским ратом против Ирана.
У оквиру поступка инсолвенције, пивара ће остати под садашњом управом док ће управник кога је именовао суд надгледати њено реструктурирање. Запослени ће задржати своја радна места док "Хофбраухаус Волтерс" настоји да се пребаци на производу безалкохолних пића.
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Уз пад потрошње пива широм земље, који је 2025. године достигао рекордно низак ниво, компанија је као кључни разлог за своју инсолвенцију навела брзо растуће оперативне трошкове. Према писању листа "Брауншвајгер цајтунг", вртоглави раст цијена енергената посебно је притиснуо њемачке пиваре.
Њемачка је претрпјела рецесије 2023. и 2024. године, након чега је услиједила скоро стагнација 2025. године, са прогнозом раста од само 0,5 посто ове године. Многе њемачке компаније, укључујући аутомобилске гиганте "Мерцедес-Бенц" и БМВ, бориле су се да се прилагоде вишим трошковима енергије и слабијој потражњи.
Истовремено, Берлин наставља да посвећује значајна средства наоружавању Украјине, као и сопственом војном јачању. Од 2022. године, Њемачка се обавезала да ће пружити више од 96 милијарди евра војне подршке Кијеву, док је истовремено покренула сопствену кампању поновног наоружавања од 100 милијарди евра.
Прошле године, њемачка централна банка упозорила је да се назире рекордни буџетски дефицит, наводећи повећане војне издатке као један од главних покретача, преноси РТ Балкан.
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