Какав ваздух удишемо када љети затворимо прозоре због врућине?

Аутор:АТВ редакција
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Када температуре пређу 35 степени, већина људи затвара прозоре и укључује климу како би расхладила простор.
Међутим, док се температура спушта, квалитет ваздуха у затвореним просторијама може се погоршавати.
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Кућни клима уређаји не уносе свјеж ваздух, већ стално круже исти ваздух из просторије — хладе га и враћају назад. То значи да нема природне измјене ваздуха.
У затвореном простору се тако временом повећава количина угљен-диоксида, прашине, гриња и испарења из намјештаја и подова. Код људи који имају кућне љубимце додају се и ситне честице длаке и перути.
Према истраживањима, квалитет ваздуха у затвореним просторијама може бити знатно лошији него напољу, посебно љети када се просторије држе затворене током дана.
Повећан ниво CO₂ у спаваћим собама може утицати на квалитет сна, изазвати јутарњи умор и слабију концентрацију током дана. Често се ови симптоми погрешно приписују врућини или стресу.
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Стручњаци истичу да проблем није у клима уређајима, већ у недостатку измјене ваздуха, јер затварањем прозора он практично постаје „заробљен”.
За разлику од класичних уређаја који само филтрирају постојећи ваздух, вентилациони системи омогућавају сталан улазак свјежег ваздуха и избацивање загађеног, уз задржавање температуре.
Такви системи омогућавају бољи квалитет ваздуха без губитка расхлађеног простора и енергије.
(Глас Српске)
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