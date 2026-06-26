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Какав ваздух удишемо када љети затворимо прозоре због врућине?

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:44

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Уређена дневна соба са клима уређајем
Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Када температуре пређу 35 степени, већина људи затвара прозоре и укључује климу како би расхладила простор.

Међутим, док се температура спушта, квалитет ваздуха у затвореним просторијама може се погоршавати.

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Клима хлади, али не обнавља ваздух

Кућни клима уређаји не уносе свјеж ваздух, већ стално круже исти ваздух из просторије — хладе га и враћају назад. То значи да нема природне измјене ваздуха.

У затвореном простору се тако временом повећава количина угљен-диоксида, прашине, гриња и испарења из намјештаја и подова. Код људи који имају кућне љубимце додају се и ситне честице длаке и перути.

Према истраживањима, квалитет ваздуха у затвореним просторијама може бити знатно лошији него напољу, посебно љети када се просторије држе затворене током дана.

Зашто смо уморнији ујутро?

Повећан ниво CO₂ у спаваћим собама може утицати на квалитет сна, изазвати јутарњи умор и слабију концентрацију током дана. Често се ови симптоми погрешно приписују врућини или стресу.

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Стручњаци истичу да проблем није у клима уређајима, већ у недостатку измјене ваздуха, јер затварањем прозора он практично постаје „заробљен”.

Рјешење: вентилација и измјена ваздуха

За разлику од класичних уређаја који само филтрирају постојећи ваздух, вентилациони системи омогућавају сталан улазак свјежег ваздуха и избацивање загађеног, уз задржавање температуре.

Такви системи омогућавају бољи квалитет ваздуха без губитка расхлађеног простора и енергије.

(Глас Српске)

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Тагови :

Клима уређај

расхлађивање стана

прозори

високе температуре ваздуха

врућина

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