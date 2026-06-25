Краставац или парадајз: Шта је бољи избор за салату?

Аутор:АТВ редакција
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Током љетних мјесеци организам губи више течности кроз знојење, па је важно обратити пажњу не само на то колико пијете, већ и шта једете. Управо због тога парадајз и краставац ових дана завршавају у готово свакој салати.
Мало људи зна да и парадајз и краставац садрже око 95 одсто воде. Због тога се сврставају међу најбоље намирнице за одржавање хидратације током топлих дана.
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Стручњаци истичу да хидратација не подразумијева само унос течности. Организму су потребни и минерали који помажу да се вода правилно распореди кроз ћелије и ткива. Због тога воће и поврће често имају предност у односу на поједине напитке, пошто осим воде доносе и вриједне електролите.
Парадајз се често доживљава као незаобилазан додатак ручку, али његова нутритивна вриједност иде много даље од тога.
Осим високог садржаја воде, богат је калијумом и магнезијумом, минералима који учествују у одржавању равнотеже течности у организму. Управо због тога стручњаци наводе да парадајз може да пружи малу предност када је ријеч о хидратацији.
Додатни плус представља чињеница да корисне састојке можете унијети и кроз сок од парадајза или јела припремљена од куваног парадајза.
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Када помислите на љетње освјежење, тешко да постоји намирница која га боље описује од краставца.
Хрскав, лаган и освјежавајући, краставац је готово синоним за лагане љетње оброке. Садржи између 95 и 96 одсто воде, због чега је међу најхидратантнијим врстама поврћа.
Његова предност крије се и у веома малом броју калорија. Велика порција краставца може да засити и освјежи без оптерећења организма, што га чини честим избором током топлих дана.
Поред тога, садржи антиоксидансе који помажу организму да се избори са оксидативним стресом.
Ако тражите једноставан одговор, стручњаци кажу да побједника практично нема.
И парадајз и краставац представљају одличан избор за хидратацију, па коначна одлука углавном зависи од укуса и навика у исхрани.
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Ипак, парадајз има малу предност захваљујући нешто већој количини калијума и магнезијума. Ови минерали играју важну улогу у регулисању течности и раду мишића, посебно током љетњих дана када се више знојимо.
Разлика није толико велика да бисте морали да бирате само једно.
Нутриционисти сматрају да је најпаметније искористити предности обје намирнице.
Класична салата од парадајза и краставца није без разлога међу најпопуларнијим љетњим оброцима. Комбинација високог садржаја воде, минерала и антиоксиданаса чини је одличним савезником организма током врућина.
Уз довољно воде током дана, овакав оброк може да допринесе бољој хидратацији, осјећају лакоће и већем нивоу енергије.
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Многи заборављају да храна учествује у укупном дневном уносу течности. Стручњаци процјењују да значајан дио воде који унесемо долази управо из воћа и поврћа, преноси Б92.
Због тога се током љета препоручује што више свјежих сезонских намирница. Парадајз и краставац налазе се међу најбољим изборима, а добра вијест је да не морате да бирате између њих.
Када се нађу заједно на тањиру, добијате једноставан, укусан и освјежавајући оброк који помаже организму да лакше поднесе високе температуре.
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