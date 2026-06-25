Има ли радник право да не ради ако је превише вруће?

Аутор:АТВ редакција
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Док температуре овог љета широм Велике Британије достижу рекордне вриједности, а метеоролози најављују топлотни талас са температурама до 38 степени, један правни стручњак позвао је британске власти да преиспитају како боље да заштите раднике од болести и повреда изазваних екстремним врућинама.
Током периода високих температура многи запослени покушавају да сазнају када је заправо "превише вруће за рад".
Тренутно су температуре на радном мјесту регулисане Правилником о здрављу Велике Британије, безбједности и добробити на раду из 1992. године, који обавезује послодавце да обезбеде "разумну" температуру у радном простору.
Иако је прописана минимална температура, не постоји горња граница која би јасно дефинисала када услови постају превише топли за рад.
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Актуелна лабуристичка влада разматра могућност увођења таквог ограничења, али према мишљењу Џона Кушника, правног директора организације Нешнал Аксидент Хелплајн, овај рани топлотни талас показује да би таква мјера могла да стигне прекасно.
Говорећи о овој теми, Кушник је рекао:
"Чињеница је да ће се без законски дефинисане максималне температуре многи људи осјећати примораним да наставе да раде чак и када то није безбједно".
Подаци организације Нешнал Аксидент Хелплајн показују да чак 41 одсто запослених осјећа притисак да занемари одређене безбједносне процедуре како би посао био завршен брже, док 56 одсто сматра да се заштита на раду у њиховим компанијама своди више на формалност него на искрену бригу за запослене.
"Једноставно речено, без обавезних правила запослени ће и даље имати утисак да нико не брине о њиховој безбједности и да су приморани да раде у условима који нису сигурни", додао је.
Стручњак је додао да особа која претрпи повреду због тога што послодавац није испунио своје обавезе може имати право на новчану накнаду штете.
Према Кушнику, послодавци су дужни да предузму све што је "разумно изводљиво" како би заштитили здравље својих радника и обезбиједили безбједно радно окружење у којем запослени нису изложени ризику од здравствених проблема изазваних високим температурама.
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"Послодавци морају да воде рачуна и о запосленима који имају постојеће здравствене проблеме или повећану осјетљивост на врућину, као и да им омогуће одговарајућа прилагођавања услова рада. Ако температура на радном мјесту пређе 28 степени, могуће је да су услови постали превише топли за безбједан рад“, рекао је он, пише британски "Експрес".
У Србији не постоји законски прописана максимална температура на којој рад мора да се обустави нити постоји аутоматско скраћење радног времена због врућине.
Међутим, послодавац има законску обавезу да организује рад тако да не угрожава здравље запослених.
Ево шта практично важи:
Не постоји тачно прописана граница у Закону о раду или Закону о безбједности и здрављу на раду. Међутим, Министарство рада и Инспекторат за рад годинама препоручују посебне мјере када температуре прелазе 36 степени Целзијуса, нарочито за рад на отвореном.
Може, али није аутоматски прописано законом.
Послодавац може да промијени режим рада, на примјер:
Препорука Владе Србије и Инспектората за рад је да се тешки физички послови на отвореном избјегавају од 11 до 16 часова, посебно када температуре прелазе 36 степени.
Закон о безбједности и здрављу на раду даје запосленом право да се обрати послодавцу ако сматра да постоји непосредна опасност по живот или здравље.
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У случају озбиљне и непосредне опасности запослени не смије да трпи посљедице зато што је указао на небезбједне услове рада.
Ни за канцеларије није прописана максимална температура. Послодавац је дужан да обезбиједи одговарајуће услове радне средине и да предузме мјере ако висока температура угрожава здравље запослених.
Нема законског правила да се рад аутоматски скраћује на 35, 36 или 40 степени.
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Оно што постоји јесу обавезе послодавца да организује рад без угрожавања здравља запослених, а званичне препоруке државе су да се тешки послови на отвореном не обављају између 11 и 16 часова када температуре прелазе 36 степени, уз обавезну воду, паузе, хладовину и прилагођавање радног времена, преноси "Нова".
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