Трагедија на популарном купалишту: Утопио се мушкарац!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На београдском купалишту Ада Циганлија вечерас око 19 часова догодила се трагедија у којој је живот изгубила једна особа, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, несрећни случај се догодио у вечерњим сатима, након завршетка радног времена спасилачких служби.
Хроника
Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак
На лице мјеста је по позиву убрзо стигла екипа Хитне помоћи, али љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.
Тачан узрок утапања биће познат тек након обдукције и детаљне истраге.
Полиција и надлежне службе су обавиле увиђај на мјесту несреће, а истрага која је у току утврдиће све тачне околности и хронологију овог трагичног догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
9 ч5
Свијет
11 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
1 д0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
23
21
23
06
22
57
22
38
22
32
Тренутно на програму