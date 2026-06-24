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Трагедија на популарном купалишту: Утопио се мушкарац!

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 21:39

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

На београдском купалишту Ада Циганлија вечерас око 19 часова догодила се трагедија у којој је живот изгубила једна особа, сазнаје Телеграф.

Према првим информацијама, несрећни случај се догодио у вечерњим сатима, након завршетка радног времена спасилачких служби.

Полиција Републике Српске

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На лице мјеста је по позиву убрзо стигла екипа Хитне помоћи, али љекари су, нажалост, могли само да констатују смрт.

Тачан узрок утапања биће познат тек након обдукције и детаљне истраге.

Полиција и надлежне службе су обавиле увиђај на мјесту несреће, а истрага која је у току утврдиће све тачне околности и хронологију овог трагичног догађаја.

(Телеграф.рс)

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Подијели:

Тагови :

утапање

трагедија

Ада Циганлија

Београд

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