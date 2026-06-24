Нови детаљи трагедије код Бањалуке: Возач доживио срчани?

Аутор:АТВ редакција
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Адем Б. (72), који је прије четири дана страдао у стравичном судару четири возила у мјесту Пријаковци код Бањалуке, прије кобне несреће имао је срчаних проблема, што је највероватније довело до губитка контроле над возилом којим је управљао.
Осим Адема Б., у овој стравичној несрећи која се десила 20. јуна, живот су изгубили његов сувозач, супруга Садика Б. (68) и путник који је била с њима, Исмета Ј. (77), док су повријеђене три особе, држављани Русије, међу којима је и дијете.
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Повријеђени су одмах након несреће пребачени у Универзитетски клинички центар Републике Српске.
Како је тада рекао вршилац дужности директора УКЦ РС Никола Шобот, ради се о мушкарцу и жени са тежим тјелесним повредама, и они су по пријему у болницу били у животној опасности.
Он је навео да је дијете смјештено на интензивној педијатријској њези.
Како сазнајемо, обдукција тијела страдалих утврдила је да су преминули усљед вишеструких тешких повреда које су задобили у несрећи.
Према налазу обдукције, Адем Б. је имао одређених срчаних проблема, односно поремећаја у раду срца прије несреће, али то није узрок његове смрти.
Према информацијама бањалучког Окружног тужилаштва, кобна несрећа десила се на путу Ивањска – Шарговац у Пријаковцима када су се сударила четири аутомобила.
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"У саобраћајној незгоди учествовала су четири возила: фолксваген пасат којим је управљао А.Б., рођен 1954. године из Челинца, те бмв којим је управљао Б.Д., рођен 2002. године из Аустрије, затим ауди којим је управљао А.С., рођен 1956. године из Руске Федерације и возило шкода којом је управљао В.В., рођен 1983. године из Приједора", рекли су у тужилаштву.
Појаснили су да су приликом ове саобраћајне незгоде смртно страдали возач путничког возила пасата Б.А., рођен 1954. године, и сувозач Б.С, рођена 1958. године, обоје из Челинца, и путник И.Ј, рођена 1949. године, из Приједора.
"Тјелесне повреде задобили су возач аудија А.С. из Руске Федерације, путник у том возилу Т.С, рођена 1963. године из Руске Федерације, и малољетно дијете", појаснили су у тужилаштву.
Додали су да је увиђај на лицу мјеста обавио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.
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"Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалих", рекли су у тужилаштву, пише "Глас Српске".
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