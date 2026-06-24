Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца

Аутор:АТВ редакција
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У Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ) јуче су 23. јуна, након саобраћајне незгоде у Челинцу, примљене три особе, од којих су двије оперисане, потврђено је из највеће здравствене установе у Републици Српској.
Наводе да се тренутно налазе на лијечењу у Клиници за општу и абдоминалну хирургију.
"Један пацијент је, након обављених дијагностичких претрага, отпуштен уз терапијске препоруке, док су два пацијента хоспитализована у Клиници за општу и абдоминалну хирургију. Подвргнути су оперативним захватима и за сада су стабилног здравственог стања", саопштили су из УКЦ-а Републике Српске за "Независне новине".
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Подсјећамо, четири особе повријеђене су јуче у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Горњи Челинац, на магистралном путу Челинац – Котор Варош.
У удесу су учествовала два путничка и једно теретно возило.
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