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Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 10:52

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Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца
Фото: АТВ

У Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ) јуче су 23. јуна, након саобраћајне незгоде у Челинцу, примљене три особе, од којих су двије оперисане, потврђено је из највеће здравствене установе у Републици Српској.

Наводе да се тренутно налазе на лијечењу у Клиници за општу и абдоминалну хирургију.

"Један пацијент је, након обављених дијагностичких претрага, отпуштен уз терапијске препоруке, док су два пацијента хоспитализована у Клиници за општу и абдоминалну хирургију. Подвргнути су оперативним захватима и за сада су стабилног здравственог стања", саопштили су из УКЦ-а Републике Српске за "Независне новине".

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Подсјећамо, четири особе повријеђене су јуче у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Горњи Челинац, на магистралном путу Челинац – Котор Варош.

У удесу су учествовала два путничка и једно теретно возило.

/Независне новине/

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Челинац

Саобраћајна незгода

удес

Котор Варош

повријеђени

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