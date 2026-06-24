Мушкарац преминуо након туче: Осумњичени за убиство предат у Тужилаштво

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Завидовића чији су иницијали Ј.А. /41/ предат је Тужилаштву Зеничко-добојског кантона због сумње да је из нехата убио педесетосмогодишњака који је преминуо након пада током туче у насељу Доњи Мустајбашићи код Завидовића.
Обдукцијом је потврђена узрочно-посљедична веза између пада и смрти мушкарца, због чега је дјело квалификовано као убиство из нехата.
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Полицијска управа Завидовићи обавијештена је у понедјељак да је дошло до нарушавања јавног реда и мира, односно туче, током које је педесетосмогодишњак пао и задобио повреде од којих је преминуо.
Увиђај су обавили дежурни кантонални тужилац и припадници Сектора криминалистичке полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона.
(СРНА)
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