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Мушкарац преминуо након туче: Осумњичени за убиство предат у Тужилаштво

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 09:59

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Фото: Ron Lach/Pexels

Мушкарац из Завидовића чији су иницијали Ј.А. /41/ предат је Тужилаштву Зеничко-добојског кантона због сумње да је из нехата убио педесетосмогодишњака који је преминуо након пада током туче у насељу Доњи Мустајбашићи код Завидовића.

Обдукцијом је потврђена узрочно-посљедична веза између пада и смрти мушкарца, због чега је дјело квалификовано као убиство из нехата.

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Полицијска управа Завидовићи обавијештена је у понедјељак да је дошло до нарушавања јавног реда и мира, односно туче, током које је педесетосмогодишњак пао и задобио повреде од којих је преминуо.

Увиђај су обавили дежурни кантонални тужилац и припадници Сектора криминалистичке полиције МУП-а Зеничко-добојског кантона.

(СРНА)

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Тагови :

Завидовићи

Убиство

хапшење

МУП ЗДК

преминуо мушкарац

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