Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион

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На подручју Дрвара данас се догодила саобраћајна несрећа у којој је погинула 24-годишња чешка држављанка, потврђено је из Полицијске управе Дрвар.
Полицији је у 12:15 сати пријављено да дјевојка, возећи мотоцикл у мјесту Црљивица, ударила у мотоцикл испред ње, који је возио њен отац, такођер чешки држављанин, пише Кликс.
Од силине удара је одлетјела под камион и погинула је на мјесту несреће.
Њеном оцу је указана љекарска помоћ.
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