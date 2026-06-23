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Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион

23.06.2026 18:52

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Чехиња погинула у паду с мотоцикла у Дрвару: Сударила се с оцем па одлетјела под камион
Фото: Envato/bialasiewicz

На подручју Дрвара данас се догодила саобраћајна несрећа у којој је погинула 24-годишња чешка држављанка, потврђено је из Полицијске управе Дрвар.

Полицији је у 12:15 сати пријављено да д‌јевојка, возећи мотоцикл у мјесту Црљивица, ударила у мотоцикл испред ње, који је возио њен отац, такођер чешки држављанин, пише Кликс.

Од силине удара је одлетјела под камион и погинула је на мјесту несреће.

Њеном оцу је указана љекарска помоћ.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Дрвар

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