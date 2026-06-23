Тежак удес на путу између Босанског Петровца и Ливна

Аутор:АТВ редакција
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На путу између Босанског Петровца и Ливна, данас се догодио удес, у којем су учествовала, између осталог, и два мотоцикла, а сумња се да има мртвих.
Очевици јављају да је до удеса дошло у мјесту Црљивица, преносе Независне новине.
Полиција се још увијек није огласила о овом случају.
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