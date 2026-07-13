Грађани ушли у хотелске плаже Светог Стефана и блокирали комплекс

Аутор:АТВ редакција
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Група мјештана Будве блокирали су град-хотел Свети Стефан како би изразили протест против тога шта је тај туристички објекат дат у закуп.
Њих око 50 кренуло је јутрос у 10 сати од плаже Пржно, а како је јавио Медиабиро најприје су, упркос томе што је обезбјеђење покушало да преговара са њима, ушли на Краљичину плажу која је намијењена само за госте хотела.
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Потом су шетњом стигли до Краљеве плаже гдје су, такође упркос разговорима са обезбјеђењем, ушли и на тај дио Светог Стефана намијењен само гостима хотела.
Обезбјеђење приликом протеста мјештана није пружало отпор, већ су покушали да преговарају и нађу компромис са грађанима Будве.
Ипак, окупљени су наставили протест до град-хотела Свети Стефан гдје су најприје пробили улаз на шеталишту и стигли до капије овог комплекса.
Десна плажа Светог Стефана отворена је, не само за госте хотела, већ и за друге туристе, а располаже и са десетак сетова лежаљки које мјештани могу бесплатно користити. Лијева плажа Светог Стефана, иако је хотелска плажа Амана и Адриатиц Пропертиеса који плаћају њен закуп, уступљена је свима на бесплатно коришћење.
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Туристичке туре обиласка Светог Стефана, које су сваког дана доступне гостима, отказане су због протеста.
Неколицина мјештана је и даље испред капије, док се већина разишла.
(Еуроњуз)
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