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Грађани ушли у хотелске плаже Светог Стефана и блокирали комплекс

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 16:41

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Грађани ушли у хотелске плаже Светог Стефана и блокирали комплекс
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Група мјештана Будве блокирали су град-хотел Свети Стефан како би изразили протест против тога шта је тај туристички објекат дат у закуп.

Њих око 50 кренуло је јутрос у 10 сати од плаже Пржно, а како је јавио Медиабиро најприје су, упркос томе што је обезбјеђење покушало да преговара са њима, ушли на Краљичину плажу која је намијењена само за госте хотела.

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Потом су шетњом стигли до Краљеве плаже гдје су, такође упркос разговорима са обезбјеђењем, ушли и на тај дио Светог Стефана намијењен само гостима хотела.

Обезбјеђење приликом протеста мјештана није пружало отпор, већ су покушали да преговарају и нађу компромис са грађанима Будве.

Ипак, окупљени су наставили протест до град-хотела Свети Стефан гдје су најприје пробили улаз на шеталишту и стигли до капије овог комплекса.

Десна плажа Светог Стефана отворена је, не само за госте хотела, већ и за друге туристе, а располаже и са десетак сетова лежаљки које мјештани могу бесплатно користити. Лијева плажа Светог Стефана, иако је хотелска плажа Амана и Адриатиц Пропертиеса који плаћају њен закуп, уступљена је свима на бесплатно коришћење.

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Туристичке туре обиласка Светог Стефана, које су сваког дана доступне гостима, отказане су због протеста.

Неколицина мјештана је и даље испред капије, док се већина разишла.

(Еуроњуз)

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Тагови :

Црна Гора

Протести

Свети Стефан Црна Гора

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