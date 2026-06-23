У Сарајеву откривена 42 илегална мигранта

Аутор:АТВ редакција
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Служба за послове са странцима БиХ открила је на подручју сарајевске општине Илиџа 42 страна држављанина без законитог боравка у БиХ.
Током јутрошњих контрола на подручју Илиџе, идентификована су два држављана Пакистана осумњичена за кријумчарење миграната, те држављанин Судана који се доводи у везу са прекограничним криминалним активностима које представљају пријетњу јавној безбједности, саопштено је из Службе за послове са странцима БиХ.
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Приликом контроле стамбеног објекта кориштеног за илегални смјештај миграната затечена су 34 страна држављанина - 21 држављанин Бангладеша, десет држављана Пакистана и три држављана Непала.
Утврђено је да су ова лица илегално ушла у БиХ из правца Црне Горе.
Контролом једног нелегалног такозваног "дивљег хотела" затечено је још осам страних држављана без законитог боравка у БиХ.
Држављанину Судана, који посједује привремену боравишну дозволу Румуније, отказан је безвизни боравак у БиХ, изречена мјера протјеривања и одређено стављање под надзор у Имиграциони центар у Источном Сарајеву.
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Мјере протјеривања изречене су и двојици држављана Пакистана и они су смјештени под надзор у Имиграциони центар у Источном Сарајеву.
Остали страни држављани упућени су у Привремени прихватни центар Блажуј на даље
поступање.
Власницима објеката изречене су прекршајне санкције и предузете законом прописане мјере из надлежности Службе за послове са странцима.
Данашње активности реализоване су у сарадњи са Граничном полицијом БиХ, чији су полицијски службеници, поступајући по усменој наредби Окружног јавног тужилаштва Требиње, пружили асистенцију службеницима Службе за послове са странцима.
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"Ове активности представљају наставак одлучне борбе против илегалних миграција, кријумчарења људи и свих облика злоупотребе боравка странаца на територији БиХ", наводи се у саопштењу.
(СРНА)
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