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Радник трговине крао паре од продаје, направио мањак од 84.415 КМ

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 09:55

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Полицијски службеници Одјељења за привредни криминалитет Полицијске управе Зворник поднијели су извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бијељини против лица са иницијалима П.Ђ. из Зворника због сумње да је починило кривично дјело "Проневјера".

Како је саопштено из полиције, овај радник је у дужем временском периоду користио своју позицију у једној трговинској радњи како би брутално закинуо послодавца и прибавио противправну корист.

"Наведено лице се сумњичи да је у дужем временском периоду, као радник трговинске радње, у намјери прибављања противправне имовинске користи, лажно приказивало стање робе на залихама након што је претходно продало робу и присвојило новац од продаје", појашњавају из Полицијске управе Зворник.

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Разрађеном шемом лажирања папира и "џепарења" пазара од продате робе, осумњичени П.Ђ. је успио да направи мањак у укупном износу од чак 84.415,00 КМ.

Против њега је поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу из члана 316. став 3. Кривичног законика Републике Српске.

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Тагови :

Проневјера новца

Бијељина

ОЈТ Бијељина

Паре

Крађа

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