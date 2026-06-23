Радник трговине крао паре од продаје, направио мањак од 84.415 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Одјељења за привредни криминалитет Полицијске управе Зворник поднијели су извјештај Окружном јавном тужилаштву у Бијељини против лица са иницијалима П.Ђ. из Зворника због сумње да је починило кривично дјело "Проневјера".
Како је саопштено из полиције, овај радник је у дужем временском периоду користио своју позицију у једној трговинској радњи како би брутално закинуо послодавца и прибавио противправну корист.
"Наведено лице се сумњичи да је у дужем временском периоду, као радник трговинске радње, у намјери прибављања противправне имовинске користи, лажно приказивало стање робе на залихама након што је претходно продало робу и присвојило новац од продаје", појашњавају из Полицијске управе Зворник.
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Разрађеном шемом лажирања папира и "џепарења" пазара од продате робе, осумњичени П.Ђ. је успио да направи мањак у укупном износу од чак 84.415,00 КМ.
Против њега је поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу из члана 316. став 3. Кривичног законика Републике Српске.
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