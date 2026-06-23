Полиција упутила хитан апел родитељима

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Зворник упутила је драматичан апел родитељима, старатељима и свим учесницима у саобраћају да строго поштују закон када је у питању вожња електричних тротинета, након што је забиљежен забрињавајући пораст повријеђене дјеце.
Како је саопштено, у посљедње вријеме регистрован је већи број несрећа у којима су главне жртве управо малољетници.
"На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Зворник у протеклом периоду евидентирано је пет случајева у којима су малољетна лица, млађа од 14 година, задобила повреде усљед пада са електричних тротинета, при чему су у појединим случајевима повреде биле теже природе", упозоравају из ПУ Зворник.
Шта каже закон? Ово су строга правила за вожњу тротинета:
Из полиције подсјећају да Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ јасно прописује ко и како смије да управља лаким личним електричним возилима:
Тротинетом смије да управља само лице које је навршило 14 година живота. Дјеци испод ове границе вожња је забрањена!
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Возач мора да посједује идентификациону потврду и наљепницу за возило.
Неопходна је потврда о познавању прописа о безбједности саобраћаја (коју издаје надлежни завод) или возачка дозвола било које категорије.
Возач је дужан да током вожње на глави носи прописно закопчану заштитну кацигу.
Превожење других лица на тротинету је строго забрањено.
Полицијска управа Зворник посебно апелује на родитеље да буду одговорни, да не омогућавају дјеци управљање електричним тротинетима уколико не испуњавају законске услове, те да их активно упознају са опасностима које носи неодговорно учешће у саобраћају.
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