Освојио треће мјесто у Звездама Гранда: Огласио се Бањалучанин Саша Стојаковић

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин Саша Стојаковић освојио је треће мјесто у финалу музичког такмичења "Звезде Гранда".
Он се на Фејсбуку захвалио публици на великој подршци.
Млади пјевач поручио је да му је више од пласмана значила подршка коју је добио током десет мјесеци такмичења, те најавио нове планове у музичкој каријери.
"Људи моји драги, хвала на огромној подршци уназад 10 мјесеци, посебно у финалној вечери и свима вама који сте гласали, хвала вам 35.711 пута! За мене је то највећа побједа колику подршку свих вас сам добио. Резултат је топ 3, освојио сам треће мјесто у финалу најјачег такмичења на Балкану. Овако велика подршка публике за мене је велики вјетар у леђа и потврда да све што сам радио од почетка мог музичког пута је имало смисла", написао је Стојаковић на друштвеној мрежи Фејсбук.
Истиче да се осјећа веома поносно и испуњено, као и да велику захвалност дугује менторки Цеци и свима који су били дио његовог музичког пута.
"У скорије вријеме имам неке планове због чега сам и добио мотив за пријављивање у ‘Звезде Гранда’, ово је тек почетак", закључио је Стојаковић.
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