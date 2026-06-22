Каспер и Јована завршавају на суду? Водитељка га оптужила да је демон

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Између телевизијске водитељке Јоване Јеремић и партнера пјевачице Мине Костић, јавности познатог као Каспер, дошло је до јавне размјене оштрих ријечи и оптужби.
Између телевизијске водитељке Јоване Јеремић и партнера пјевачице Мине Костић, јавности познатог као Каспер, дошло је до јавне размјене оштрих ријечи и оптужби.
Водитељка Јована Јеремић изнијела је тврдње на рачун Каспера, наводећи да он негативно утиче на живот пјевачице Мине Костић.
Према ријечима Јеремићеве, Мина је жртва у том односу, а посљедице су довеле до тога да пјевачица заврши у психијатријској установи.
Поред тога, Јеремићева је изјавила да Каспер „нема динара у џепу” и јавно упутила позив надлежнима да му се забрани улазак у земљу, наглашавајући да би жену неко требало да заштити и да му се забрани приступ.
Након ових изјава, Каспер се огласио саопштењем на друштвеним мрежама у којем је осудио ријечи водитељке.
"Јована Јеремић позива да ми се забрани улазак у моју земљу!!! Врло је опасно када водитељка националне телевизије позива на овакве ствари. Вјерујем да ће се телевизија Пинк оградити од овог њеног позива да ми се забрани улазак у моју земљу у будућности. Јовану Јеремић, како год је било ко доживљавао, мора се узети у обзир да овакав вид позива на забрану уласка у земљу грађанина Републике Србије не може проћи неопажено, јер изазива озбиљну забринутост куда иде наше друштво ако водитељ националне телевизије има слободу да позива на овакве ствари. Вјерујем да телевизија Пинк не подржава овакве испаде својих запослених. О свему осталом што је за мене дотична рекла, постоје правне инстанце у држави које ће то рјешавати", написао је на Инстаграму.
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Каспер коначно проговорио: Открио све о стању Мине Костић
Поред самог сукоба са водитељком, у јавности су се појавиле и бројне критике на рачун понашања пјевачициног партнера у посљедње вријеме.
Како се наводи у коментарима и реакцијама дела домаће јавности, Касперу се замера то што путем друштвених мрежа активно реагује и осуђује искључиво мишљења која су негативно усмерена према њему лично.
Многе је наводно наљутило то што се његово оглашавање углавном базира на одбрани сопственог интегритета, док изостају јасни одговори и реакције у вези са стањем саме пјевачице Мине Костић, што је изазвало додатни револт и негативне коментаре међу домаћом публиком.
(информер)
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