Каспер утучен након посјете Мини: Ево шта је урадио чим је изашао из болнице

Аутор:АТВ
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Мане Ћурувија Каспер, вјереник Мине Костић, посјетио је данас пјевачицу у психијатријској установи Лаза Лазаревић гдје је одведена прије неколико дана, и остављена на лијечење.
Каспер је одмах долетио из Америке у Београд, а данас је, поново дошао у посјету својој драгој Мини.
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Након што је посјета завршена, он је видно утучен са наочарама за сунце и слушалицама у ушима напустио клинику.
Како се да примјетити, био је видно нерасположен, а након изласка, брзо се удаљио у непознатом правцу.
Он је одмах окренуо неки број, па је комуницирао све вријеме док је одлазио ка аутомобилу и покушао да избјегне контакт са медијима.
Мина Костић, јутрос је са интензивне његе пребачена на женско одјељење психијатријске установе "Лаза Лазаревић", јер се према љекарским процјенама, осјећа боље.
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Мина Костић се у психијатријској установи налази од недјеље, гдје ју је довела полиција, а будући да је показивала агесивно понашање, пјевачица је задржана на лијечењу, пише Курир.
Како су медији већ пренијели, а према причи извора блиског пјевачици, она се у болници у разговору с другим пацијентима током пријема тотално сломила, па им је испричала и своју тешку животну причу која ју је довела до тога да заврши у психијатријској установи.
(Телеграф.рс)
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