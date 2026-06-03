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Каспер утучен након посјете Мини: Ево шта је урадио чим је изашао из болнице

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:17

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Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер
Фото: YouTube/PRVA

Мане Ћурувија Каспер, вјереник Мине Костић, посјетио је данас пјевачицу у психијатријској установи Лаза Лазаревић гдје је одведена прије неколико дана, и остављена на лијечење.

Каспер је одмах долетио из Америке у Београд, а данас је, поново дошао у посјету својој драгој Мини.

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Након што је посјета завршена, он је видно утучен са наочарама за сунце и слушалицама у ушима напустио клинику.

Како се да примјетити, био је видно нерасположен, а након изласка, брзо се удаљио у непознатом правцу.

Он је одмах окренуо неки број, па је комуницирао све вријеме док је одлазио ка аутомобилу и покушао да избјегне контакт са медијима.

Мина пребачена на ново одјељење

Мина Костић, јутрос је са интензивне његе пребачена на женско одјељење психијатријске установе "Лаза Лазаревић", јер се према љекарским процјенама, осјећа боље.

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Мина Костић се у психијатријској установи налази од недјеље, гдје ју је довела полиција, а будући да је показивала агесивно понашање, пјевачица је задржана на лијечењу, пише Курир.

Како су медији већ пренијели, а према причи извора блиског пјевачици, она се у болници у разговору с другим пацијентима током пријема тотално сломила, па им је испричала и своју тешку животну причу која ју је довела до тога да заврши у психијатријској установи.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мина Костић

Мина Костић на психијатрији

Мина Костић у болници

Мане Ћурувија Каспер

болница

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