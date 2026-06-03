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Зашто је низак крвни притисак опасан?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:00

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Зашто је низак крвни притисак опасан?
Фото: Pixabay

Неки људи природно имају низак крвни притисак, познат као хипотензија. Међутим, када висок крвни притисак изненада постане низак, то може бити разлог за забринутост.

Низак крвни притисак, односно хипотензија, може бити знак доброг здравља и смањеног ризика од срчаних обољења. Ипак, није увијек тако. Понекад континуирано низак крвни притисак или нагли пад крвног притиска могу довести до забрињавајућих симптома, па чак и озбиљних здравствених проблема.

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Мјерење крвног притиска састоји се од два броја: систолног и дијастолног притиска. Систолни притисак је виши, односно први број у очитавању крвног притиска и показује притисак у артеријама када срце пумпа крв. Дијастолни притисак је нижи број и показује притисак у артеријама док се срце пуни крвљу.

Ако је ваш крвни притисак 120/80 милиметара живиног стуба (мм Хг) или нижи, сматра се нормалним. Генерално, ако је очитавање крвног притиска испод 90/60 мм Хг, сматра се неуобичајено ниским и назива се хипотензија. Неки одрасли редовно имају крвни притисак у распону хипотензије, али немају никакве симптоме и не захтијевају лијечење. У озбиљнијим случајевима, међутим, низак крвни притисак може довести до смањеног снабдијевања мозга и других виталних органа кисеоником и хранљивим материјама, пише Everyday Health.

Свако може развити хипотензију, али је вјероватније да ће је доживјети одређене групе људи. Постоје и различите врсте ниског крвног притиска. На примјер, ортостатска (постурална) хипотензија јавља се када устанете након сједења или лежања, а чешћа је код старијих особа.

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Већина љекара не сматра хипотензију проблемом осим ако није повезана са одређеним знацима и симптомима, наводи Америчко удружење за срце.

  • Симптоми ниског крвног притиска
  • Конфузија или проблеми са концентрацијом
  • Вртоглавица
  • Несвјестица
  • Умор
  • Бол у врату или леђима
  • Замагљен вид
  • Мучнина
  • Лупање срца
  • Кратак дах

Шта се сматра опасно ниским крвним притиском?

Не постоји тачно одређена вриједност која се сматра прениским крвним притиском за све људе, иако се вриједност испод 90/60 мм Хг клинички дефинише као хипотензија.

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Међутим, када је низак крвни притисак праћен било којим од наведених симптома, вријеме је да потражите медицинску помоћ.

(Новости Магазин)

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Тагови :

низак крвни притисак

низак притисак

здравље

симптоми

Доктор

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