Ако имате овај број у датуму рођења, суђено вам је да будете богати

Аутор:АТВ
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Да ли сте се некада запитали да ли се у вашем датуму рођења крије траг о томе како се односите према новцу, послу и успјеху? Љубитељи нумерологије вјерују да одређени бројеви носе посебну симболику и да могу да укажу на наше таленте, животне изазове и потенцијал за финансијски напредак.
Међу свим бројевима, један се посебно издваја када је ријеч о новцу и пословном успјеху – осмица. Нумеролози је често називају бројем моћи, амбиције и материјалног просперитета.
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Поступак је веома једноставан. Потребно је да саберете све цифре из свог датума рођења док не добијете једноцифрен број.
На примјер, ако сте рођени 17. августа 1990. године:
1 + 7 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 35
3 + 5 = 8
У овом случају, животни број је 8.
Према нумеролошким тумачењима, број 8 симболизује пословни инстинкт, организационе способности и жељу за постизањем материјалне сигурности. Људи са овим бројем често се описују као амбициозни, упорни и спремни да преузму одговорност.
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Међутим, нумеролози наглашавају да осмица није "гаранција богатства". Она се више повезује са способношћу да се препознају прилике, доносе важне одлуке и истраје у остваривању циљева.
Број 1 повезује се са предузетничким духом и самосталношћу. Шестица се често везује за успјех кроз породичне послове, бригу о другима и креативне професије.
Тројка важи за број комуникације, креативности и срећних околности, док се седмица више повезује са духовним развојем него са материјалним богатством.
(ЖенаБлиц)
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