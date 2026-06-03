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Ако имате овај број у датуму рођења, суђено вам је да будете богати

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:31

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Фото: Pexels

Да ли сте се некада запитали да ли се у вашем датуму рођења крије траг о томе како се односите према новцу, послу и успјеху? Љубитељи нумерологије вјерују да одређени бројеви носе посебну симболику и да могу да укажу на наше таленте, животне изазове и потенцијал за финансијски напредак.

Међу свим бројевима, један се посебно издваја када је ријеч о новцу и пословном успјеху – осмица. Нумеролози је често називају бројем моћи, амбиције и материјалног просперитета.

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Како да израчунате свој животни број?

Поступак је веома једноставан. Потребно је да саберете све цифре из свог датума рођења док не добијете једноцифрен број.

На примјер, ако сте рођени 17. августа 1990. године:

1 + 7 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 35

3 + 5 = 8

У овом случају, животни број је 8.

Зашто се осмица повезује са новцем?

Према нумеролошким тумачењима, број 8 симболизује пословни инстинкт, организационе способности и жељу за постизањем материјалне сигурности. Људи са овим бројем често се описују као амбициозни, упорни и спремни да преузму одговорност.

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Међутим, нумеролози наглашавају да осмица није "гаранција богатства". Она се више повезује са способношћу да се препознају прилике, доносе важне одлуке и истраје у остваривању циљева.

А шта је са осталим бројевима?

Број 1 повезује се са предузетничким духом и самосталношћу. Шестица се често везује за успјех кроз породичне послове, бригу о другима и креативне професије.

Тројка важи за број комуникације, креативности и срећних околности, док се седмица више повезује са духовним развојем него са материјалним богатством.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Хороскоп

астрологија

Астролози

новац

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