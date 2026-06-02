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Три знака нека се припреме да их запљусне талас новца

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:48

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Три знака нека се припреме да их запљусне талас новца
Фото: Pixabay

Руски астролог Павел Глоба је открио да за три знака хороскопа јун може означити почетак значајног финансијског заокрета.

Према његовим прогнозама, ријеч није о ситним бонусима, већ о већим сумама које могу потпуно промијенити финансијску ситуацију.

Зашто јун доноси новац и промјене

Астролошки аспекти током јуна наглашавају брзе одлуке, храбре потезе и конкретне резултате.

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Шта се дешава са тијелом ако сваког дана пијете пиво?

Документи који су дуго стајали на чекању сада долазе на потпис, а прилике се отварају нагло и неочекивано.

Дјевица

Дјевице улазе у период у којем се труд коначно исплаћује. Након мјесеци рада без видљивих резултата, долази конкретна финансијска понуда, могући хонорар или пројекат који враћа самопоуздање.

У другој половини месеца отвара се простор и за додатне изворе прихода, попут продаје, издавања или пасивне зараде.

Савјет је да се избјегавају нови кредити и ризичне финансијске обавезе, јер стабилност долази кроз постојеће ресурсе.

Вага

Вагама се отвара могућност наплате дугова или рјешавања финансијских спорова у своју корист. Један разговор средином мјесеца може покренути важан преокрет.

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Међутим, нагласак је на истрајности - пристајање на мање износе из компромиса може донијети дугорочан губитак.

Они који остану досљедни својим захтјевима улазе у стабилнију финансијску фазу до краја љета.

Водолија

Водолије могу очекивати финансијске добитке из неочекиваних извора - од наградних игара, повраћаја новца или ријешених административних ситуација.

Посебно се истиче и могућност да хоби или споредни посао почне да доноси приход. Чак и мали почетни износи могу бити знак да се отвара већа пословна прилика.

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Заједничко за ова три знака јесте потреба за акцијом, а не пасивним чекањем. Јун фаворизује оне који реагују брзо, препознају прилику и не одустају лако од својих циљева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

новац

Паре

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