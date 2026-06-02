Јована из Котор Вароша је прва жена којој је успио овакав одстрел

Аутор:АТВ
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Млада ловкиња Јована исписала је нову страницу историје Ловачког удружења "Трофеј“ из Котор Вароша, поставши прва жена која је успјешно одстријелила срндаћа у овом ловачком друштву.
Овим подвигом Јована је обиљежила почетак нове ловне сезоне, а њен успјех уједно представља и значајан тренутак за которварошко ловство, јер потврђује све веће учешће жена у активностима ловачких удружења.
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Из ЛУ "Трофеј“ истакли су да одстрел има посебан значај не само због отварања нове ловне године, већ и због чињенице да представља важан корак ка већој заступљености жена у ловству, преноси "Глас Котор Вароша".
"Младој ловкињи Јовани честитамо на првом одстрелу и желимо још много успјеха, лијепих тренутака и добрих ловова у будућности", поручили су из удружења.
Чланови ЛУ "Трофеј“ изразили су задовољство што се међу љубитељима природе и лова налази све већи број жена, наглашавајући да ловство подразумијева одговоран однос према дивљачи, очувању природе и поштовању ловачке традиције.
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Традиционалним ловачким поздравом "Добар поглед!“, из удружења су свим ловцима пожељели успјешну, безбједну и трофејну ловну сезону.
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