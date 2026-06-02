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Јована из Котор Вароша је прва жена којој је успио овакав одстрел

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:20

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Јована из Котор Вароша одстријелила срндаћа
Фото: Глас Котор Вароша

Млада ловкиња Јована исписала је нову страницу историје Ловачког удружења "Трофеј“ из Котор Вароша, поставши прва жена која је успјешно одстријелила срндаћа у овом ловачком друштву.

Овим подвигом Јована је обиљежила почетак нове ловне сезоне, а њен успјех уједно представља и значајан тренутак за которварошко ловство, јер потврђује све веће учешће жена у активностима ловачких удружења.

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Из ЛУ "Трофеј“ истакли су да одстрел има посебан значај не само због отварања нове ловне године, већ и због чињенице да представља важан корак ка већој заступљености жена у ловству, преноси "Глас Котор Вароша".

"Младој ловкињи Јовани честитамо на првом одстрелу и желимо још много успјеха, лијепих тренутака и добрих ловова у будућности", поручили су из удружења.

Чланови ЛУ "Трофеј“ изразили су задовољство што се међу љубитељима природе и лова налази све већи број жена, наглашавајући да ловство подразумијева одговоран однос према дивљачи, очувању природе и поштовању ловачке традиције.

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Традиционалним ловачким поздравом "Добар поглед!“, из удружења су свим ловцима пожељели успјешну, безбједну и трофејну ловну сезону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ловци

Котор Варош

Ловкиња Јована

Срндаћ

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