Невријеме опустошило цијело село: Штета је изнад 100 одсто

Аутор:АТВ
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Јако невријеме праћено олујним ветром јуче у поподневним часовима захватило је Расински округ.
И поред дејства противградне одбране, испаљене су 143 ракете, причињена је велика материјална штета у трстеничком крају. Чека се да локалне власти прикупе податке са терена и процијене штету од невремена.
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У Пољни и Риљцу у раним јутарњим сатима су рашчишћени главни путеви од грана, попадалог дрвећа и наноса са њива. Није било већих проблема на електро мрежи, као ни штете на објектима, али су зато пољопривредне културе потпуно уништене.
"Много је био јак талас, велика олуја , уништило је све винограде, све што смо имали, црни лук, кајсије шљиве, све је отишло. Баве се 99 посто људи виноградарством и то су све велике површине озбиљне сада је страшан призор људи немају ништа, све су имали. Ми имамо 3 хектара и 70, имамо још неких младих засада. Све је уништено", каже Немања Брадић из Пољне.
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"Ја сам обишао терен, али ово нисам видио за мојих 80 година. Ово није штета 100 посто, то је преко 100 посто јер питање наредне двије године шта ће да се догоди са усевима, виноградом посебно и воћем", наводи Миодраг Плањанин из, села Пољна.
Иако у самом селу постоји противградна станица помоћи није било.
"Невријеме је почело око пола четири, 20 минута је падао град са јаким интервалима вјетра, нажалост видите резултате, обијелило је дрво, гране су огољене, на шљивама. Ракете имали смо 10 , свих 10 смо испалили, са центра сви су пуцали. Нажалост нисмо осигурали јер се увијек плашимо, увијек то испадне на нашу неку штету. Уништени су виногради 100 процента само је шипка остала. Нити знамо да ли да прскамо, да ли и како на који начин да штитимо, листа нема да усвоји хемикалије, не знам више шта да вам кажем", каже Борис Марковић, противградни стријелац из Пољне.
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Свако од око 200 домаћинстава у Пољни претрпјело је велику штету на усевима.
Колико су на губитку тек ће се прерачунавати. Ове године неће имати шта да беру, посебно не грожђе од ког живе, пише "РТС".
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