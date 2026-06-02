Будимир за АТВ: МУП Српске је институција интегритета - не полигон за политиканство

Аутор:АТВ
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одбацио је као злонамјерне наводе о недовољној заступљености Бошњака у редовима МУП-а Републике Српске.
Гостујући у емисији У првом плану на АТВ-у, Будимир се осврнуо на захтјеве Ћамила Дураковића, поручивши да Министарство проводи транспарентне процедуре пријема кадета.
"Ми не само да примамо, већ и школујемо кадете и ученике средње школе бошњачке и хрватске националности на Полицијској академији, гдје обуку завршавају и кадети из Брчко дистрикта. Волио бих да постоји таква заступљеност у Федерацији БиХ, у федералној управи МУП-а или у кантоналним полицијама, каква је у МУП-у Српске. Код нас су Бошњаци годинама командири и вршиоци највиших дужности, и то много раније него што је то случај у разним кантонима", поручио је Будимир.
Будимир је истакао да такве критике сматра злонамјерним опаскама које не доприносе раду Министарства, те је похвалио сарадњу са колегама из Федерације:
"Посебно са федералном управом и садашњим директором, сарадња је веома професионална. Чак и у вријеме кризе била је изузетно коректна, упркос покушајима појединих страна да ту кризу пребаце у безбједносну сферу."
Будимир се осврнуо и на медијске иступе бившег директора СИПЕ Перице Станића, оцијенивши његове тврдње о превозу кокаина службеним возилима као "чисто политиканство".
"То је интересантно када дође од некога ко је у полицији провео читав свој радни вијек. Све истраге о којима се говори спровело је управо Министарство унутрашњих послова. Ми смо сами спровели унутрашњи дисциплински поступак и поднијели извјештаје о почињеним кривичним дјелима против тих лица. Само док сам ја на челу МУП-а, тренутно водимо истраге против 16 полицијских службеника за које постоји основана сумња да су учествовали у чињењу кривичних дјела", нагласио је министар.
Будимир је упозорио да непријављивање кривичног дјела, ако неко има сазнања, такође представља кривично дјело.
"Ми смо полиција која води рачуна о свом интегритету и свака злоупотреба се најоштрије кажњава. Погледајте акцију 'Ватрогасац', гдје су припадника Жандармерије који је прешао на страну криминала ухапсиле његове колеге. То је доказ да можемо бити поносни на наш кадар који сам проводи истраге против оних који су огријешили о закон", рекао је министар.
На крају разговора, Будимир је изразио оптимизам по питању побољшања материјалног статуса полицијских службеника:
"Премијер Минић је неко ко се снажно залаже за повећање плата у нашем сектору и очекујем да ћемо у наредном периоду направити значајан искорак у том правцу", закључио је Будимир.
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