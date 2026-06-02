Ужас у Прокупљу: Контејнер пао на жену, пролазници описали језиве призоре

Аутор:АТВ
У Улици Страхињића Бана у Прокупљу данас око 13 часова контејнер за смеће пао је старијој жени на ногу и према првим информацијама нанио јој тешку повреду.
"Био сам у том моменту на улици, када је жена пришла контејнерима који су били лоше постављени, односно нагнути, да баци смеће. Само се чуо прасак и видјели смо како жена лежи, а преко ноге јој је контејнер", каже очевидац.
Додаје да је Хитна помоћ брзо стигла, а да жена уопште и није била свјесна шта се догодило од превеликог шока.
"Покушала је да устане, говорила како јој није ништа, а мени се чинило да јој се нога држала само на дијелу коже", препричава Прокупчанин оно што је видио.
Након што јој је указана прва помоћ од стране медицинске екипе, жена је пребачена на Одјељење ургентне медицине Опште болнице Прокупље где је у току дијагностика повреда, преноси Курир.
