Ухапшени родитељи дјечака који је због петарде остао без прстију: Детаљи језивог случаја у Земуну

Полиција у Земуну је у сарадњи са Трећим основним јавним тужилаштвом ухапсила родитеље тринаестогодишњег М. К. који је у петак тешко повријеђен у стравичној експлозији у породичној кући, сазнају медији.
Оцу Б. К. и мајци К. К. одређено је задржавање до 48 сати због сумње да су извршили кривично дјело Запуштање и злостављање малољетног лица, док је повријеђени дјечак са тешким тјелесним повредама хитно превезен у Институт за мајку и дијете гдје су му лекари сатима оперисали разнете екстремитете.
Након стравичне несреће, полицијски службеници су детаљно претресли породични дом у ком је дошло до експлозије. Према информацијама, из куће је изузето мноштво предмета који ће бити коришћени као доказни материјал у даљем поступку:
Рачунари, мобилни телефони и таблети (како би се утврдило шта је дечак претраживао на интернету),
Бакарне жице,
Већа количина петарди и мање пиротехнике.
Подсјетимо, трагедија се догодила у задњем дијелу куће када је малољетник, према информацијама из истраге, узео старе петарде и из њих извадио барутне честице.
Усљед силине ударца, тринаестогодишњак је изгубио прсте на једној руци, док су му на другој шаци санирана тешка оштећења ткива. Љекари су успјешно санирали и дубоке ране на нози које су настале од комада цијеви. Истрага поводом овог незапамћеног случаја се наставља.
(Телеграф)
