Аутор:

АТВ
02.06.2026 09:42

Коментари:

0
Ухапшени родитељи дјечака који је због петарде остао без прстију: Детаљи језивог случаја у Земуну

Полиција у Земуну је у сарадњи са Трећим основним јавним тужилаштвом ухапсила родитеље тринаестогодишњег М. К. који је у петак тешко повријеђен у стравичној експлозији у породичној кући, сазнају медији.

Оцу Б. К. и мајци К. К. одређено је задржавање до 48 сати због сумње да су извршили кривично дјело Запуштање и злостављање малољетног лица, док је повријеђени дјечак са тешким тјелесним повредама хитно превезен у Институт за мајку и дијете гдје су му лекари сатима оперисали разнете екстремитете.

Детаљан претрес куће: Одузети рачунари, жице и пиротехника

Након стравичне несреће, полицијски службеници су детаљно претресли породични дом у ком је дошло до експлозије. Према информацијама, из куће је изузето мноштво предмета који ће бити коришћени као доказни материјал у даљем поступку:

Рачунари, мобилни телефони и таблети (како би се утврдило шта је дечак претраживао на интернету),

Бакарне жице,

Већа количина петарди и мање пиротехнике.

Хтио да сабије барут: Узео старе петарде, па ударио чекићем

Подсјетимо, трагедија се догодила у задњем дијелу куће када је малољетник, према информацијама из истраге, узео старе петарде и из њих извадио барутне честице.

Хронологија ужаса:

  • Дечак је прикупљени барут угурао у једну цијев.
  • Узео је чекић и почео да удара како би сабио експлозивну смјесу.
  • У том тренутку дошло је до језиве детонације директно у његовим рукама.
  • Љекари сатима оперисали дијете: Остао без прстију
  • Љекарски тимови Института за мајку и дијете предузели су хитне мјере како би збринули стравичне повреде екстремитета настале од ударног таласа и дијелова цијеви који су се разлетели попут гелера.

Усљед силине ударца, тринаестогодишњак је изгубио прсте на једној руци, док су му на другој шаци санирана тешка оштећења ткива. Љекари су успјешно санирали и дубоке ране на нози које су настале од комада цијеви. Истрага поводом овог незапамћеног случаја се наставља.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

