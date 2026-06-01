Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

Снажно невријеме праћено обилном кишом, јаким вјетром и ледом у неким дијеловима захватило је данас у поподневним сатима Србију.
За кратко време улице у Чачку су се нашле под великом количином воде, док су јаки удари вјетра додатно отежавали кретање грађанима.
"Ово је невјероватно, буквално ти ништа није помагало да се склониш са ове вјетрометине. Киша је падала укосо, а вјетар је носио све пред собом. Ријетко се виђа овако нагла промјена времена", рекао је један Чачанин за РИНУ.
Према посљедњим информацијама са терана, поједини дијелови града су остали и без струје.
Како се дијели друштвеним мрежама, вјетар је успио да одвали дио стабла, који је пао у дјечији парк код Жељезничке станице, у Чачку.
Невријеме није заобишло ни ауто-пут Милош Велики, гдје су возачи имали озбиљних проблема због смањене видљивости.
У појединим дионицама киша је била толико интензивна да се, према ријечима очевидаца, “прст пред оком није видио”, због чега је саобраћај био успорен.
Надлежне службе апелују на возаче да прилагоде брзину условима на путу и буду додатно опрезни док траје нестабилно вријеме.
На територији општини Ариље током дана падао је и јак град, а информација о штети у воћњацима, прије свега у малињацима у селу Вране још увијек нема.
Црни облаци су се надвили и над Трстеником и Краљевом.
"Одједном се све смрачило и почело да пада. Јак вјетар је ломио стабла и обарао их на пут. Гране на коловозу су отежавале саобраћај", рекао је за РИНУ један од грађана.
У насељу Багремар усљед удара грома у бандеру избио је и пожар у близини кућа.
Ватогасци су одмах дошли на лице мјеста, брзо реаговали и спријечили да се ватра додатно прошири, додаје саговорник.
