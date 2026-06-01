Logo
Large banner

Тешка несрећа у Козлуку: Погинуо пјешак

Аутор:

АТВ
01.06.2026 19:30

Коментари:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У мјесто Козлук код Зворника дошло је до саобраћајне несреће у којој је погинуо пјешак.

Несрећа се десила на магистралном путу на дионици Зворник-Бијељина, због чега је саобраћај у потпуности обустављен.

Полиција ФБиХ

Хроника

Незгода у овом дијелу БиХ: Саобраћај успорен, формирале се дуге колоне

У току је увиђај несреће, а на терену је присутан и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Више информација о узроку несреће биће познато по окончању увиђаја.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зворник

Козлук

Саобраћајна несрећа

Погинуо пјешак

несрећа у Козлуку

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

Србија

Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Напад на нуклеарку - очајнички корак Кијева

2 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Најопасније дестинације за туристе у Европи: Италија предњачи када је у питању џепарење

1 ч

0
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран потписао: Конкретне мјере за борачке категорије

2 ч

3

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Незгода у овом дијелу БиХ: Саобраћај успорен, формирале се дуге колоне

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Камион прешао преко дјевојчице: Ужас у Инђији

3 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Претукао бившу супругу у њеној кући, задобила тешке повреде главе: Ухапшен насилник на Вождовцу

4 ч

0
Драгијевић ослобођен кривице у случају убиства Данке Илић

Хроника

Драгијевић ослобођен кривице у случају убиства Данке Илић

4 ч

1

  • Најновије

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

20

20

Ројевић за АТВ: Охрид је европска сензација

20

18

Воз ударио у аутомобил у Сарајеву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner