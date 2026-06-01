Каран потписао: Конкретне мјере за борачке категорије

Аутор:АТВ
Коментари:3
Предсједник Републике Српске Синиша Каран потписао је данас Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.
Циљ Указа о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, јесте побољшање материјално-социјалног положаја борачких категорија у Српској.
"Овим законом Република Српска уводи нова системска и дугорочна рјешења, проширује обим постојећих права и још једном потврђује трајну опредијељеност институција Српске да брину о онима који су поднијели највећу жртву за слободу и опстанак нашег народа", нагласио је Каран.
Он је навео да су усвојене измјене резултат дијалога институција Српске и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, те да представљају значајан напредак у побољшању права борачких категорија.
"Борци заслужују, не само захвалност за допринос у најтежим временима, већ и конкретне мјере које ће унаприједити њихов животни стандард и друштвени положај", написао је Каран на платформи Икс.
Он је поручио да брига о борцима и њиховим породицама остаје један од приоритета Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је једногласно 20. маја Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чији је циљ побољшање материјално-социјалног положаја борачких категорија у Српској.
Данас сам потписао Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 1, 2026
Овим законом Република Српска уводи нова системска и дугорочна рјешења, проширује обим постојећих…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Тенис
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
20
35
20
23
20
23
20
20
20
18
Тренутно на програму