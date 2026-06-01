Каран потписао: Конкретне мјере за борачке категорије

01.06.2026 18:26

предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран потписао је данас Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Циљ Указа о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, јесте побољшање материјално-социјалног положаја борачких категорија у Српској.

"Овим законом Република Српска уводи нова системска и дугорочна рјешења, проширује обим постојећих права и још једном потврђује трајну опредијељеност институција Српске да брину о онима који су поднијели највећу жртву за слободу и опстанак нашег народа", нагласио је Каран.

Он је навео да су усвојене измјене резултат дијалога институција Српске и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, те да представљају значајан напредак у побољшању права борачких категорија.

"Борци заслужују, не само захвалност за допринос у најтежим временима, већ и конкретне мјере које ће унаприједити њихов животни стандард и друштвени положај", написао је Каран на платформи Икс.

Он је поручио да брига о борцима и њиховим породицама остаје један од приоритета Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је једногласно 20. маја Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чији је циљ побољшање материјално-социјалног положаја борачких категорија у Српској.

