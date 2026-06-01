Кошта: Домаћи политичари морају одлучити хоће ли убрзати ЕУ пут БиХ

Бранка Дакић
01.06.2026 19:05

2
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта састао се данас у Сарајеву са члановима Предсједништва БиХ. Осим о европском путу БиХ, говорило се и о Канцеларији високог представника. Кошта је чуо супротстављене ставове из Републике Српске и Федерације БиХ.

БиХ је на свега неколико корака од отварања приступних преговора и сада је сва одговорност на властима на нивоу БиХ, рекао је Антонио Кошта након састанка са члановима Предсједништва БиХ. Приоритет је усвајање закона о Суду БиХ и Високом судском и тужилачком савјету, као и именовање главног преговарача.

„У оваквим временима геополитичких неизвјесности и економске нестабилности, проширење није само прилика, већ је геостратешки интерес Европе. То представља улагање у мир, стабилност и безбједност на европском континенту“, истакао је предсједник Европског савјета Антонио Кошта.

Незаобилазна тема била је и сједница Савјета за провођење мира, на којој би требало да буде изабран нови високи представник у БиХ.

„БиХ једноставно није више тамо гдје је била 1995. године. У међувремену је остварен значајан напредак. Ако је будућност ове земље у ЕУ, морам нагласити да је важно да новог високог представника именује Управни одбор Савјета за спровођење мира, а да таква одлука одражава тежње БиХ за чланством у ЕУ“, додао је Кошта.

Иако се декларативно залажу за европски пут БиХ, у Сарајеву ипак понављају да БиХ без ОХР-а не може функционисати, а једно с другим, знају и сами, не иде. Ипак, става су да би затварање ОХР-а довело до слабљења БиХ.

Из Српске долази другачији став: БиХ, у складу са важећим Уставом и законима, треба да доноси рјешења неопходна за функционисање земље, уз заговарање принципа суверености. Ово је став Жељке Цвијановић, који је данас пренијела Антонију Кошти. Није пропустила прилику да понови да је став Српске да је крајње вријеме за затварање ОХР-а.

Данашњи састанак обиљежио је и покушај Дениса Бећировића да за све проблеме у БиХ окриви руководство Републике Српске, а заговарао је и став о НАТО путу БиХ, представљајући се као да говори у име цијеле БиХ. Одмах је реаговала Жељка Цвијановић, истакавши да Бећировић говори у име Бошњака, те да БиХ не може постојати без ентитета.

Антонио Кошта

Денис Бећировић

Жељка Цвијановић

ОХР

Босна и Херцеговина

