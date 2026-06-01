Недавни украјински напади на Запорошку нуклеарну електрану показују да је Кијев спреман да предузме очајничке кораке усмјерене на подривање нуклеарне безбједности у Европи, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је указала да главна одговорност за нападе на Запорошку нуклеарну електрану лежи на западним господарима Украјине.
"Увјерени смо да су Кијев, као и његови амерички и европски ментори, добро свјесни катастрофалних посљедица које такве провокације имају за цијели свијет, али ово није први пут да је кијевски режим показао непоштовање људских живота", рекла је Захарова, оцијенивши поступке Кијева као безобзирне.
Она је напоменула да Русија очекује да Секретаријат Међународне агенције за атомску енергију /ИАЕА/ и њен генерални директор Рафаел Гроси лично дају праведну процјену поступака Кијева.
"Агенција мора да ствари назове правим именом, у супротном ће сви њени позиви да се осигура одговарајућа безбједност у зони нуклеарке изгубити свако утемељење. Што се нас тиче, ми ћемо наставити да чинимо све што је могуће да одржимо безбједан рад нуклеарке", рекла је Захарова.
Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачов изјавио је раније да је украјински борбени дрон ударио у турбинску салу Блока шест и експлодирао. Том приликом није било жртава нити велике штете на кључној опреми.
