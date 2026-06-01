Захарова: Напад на нуклеарку - очајнички корак Кијева

01.06.2026 18:36

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Недавни украјински напади на Запорошку нуклеарну електрану показују да је Кијев спреман да предузме очајничке кораке усмјерене на подривање нуклеарне безбједности у Европи, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је указала да главна одговорност за нападе на Запорошку нуклеарну електрану лежи на западним господарима Украјине.

"Увјерени смо да су Кијев, као и његови амерички и европски ментори, добро свјесни катастрофалних посљедица које такве провокације имају за цијели свијет, али ово није први пут да је кијевски режим показао непоштовање људских живота", рекла је Захарова, оцијенивши поступке Кијева као безобзирне.

Она је напоменула да Русија очекује да Секретаријат Међународне агенције за атомску енергију /ИАЕА/ и њен генерални директор Рафаел Гроси лично дају праведну процјену поступака Кијева.

"Агенција мора да ствари назове правим именом, у супротном ће сви њени позиви да се осигура одговарајућа безбједност у зони нуклеарке изгубити свако утемељење. Што се нас тиче, ми ћемо наставити да чинимо све што је могуће да одржимо безбједан рад нуклеарке", рекла је Захарова.

Генерални директор "Росатома" Алексеј Лихачов изјавио је раније да је украјински борбени дрон ударио у турбинску салу Блока шест и експлодирао. Том приликом није било жртава нити велике штете на кључној опреми.

(СРНА)

