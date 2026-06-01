Logo
Large banner

Слиједи велики хаос: Осим Ормуза, најављена блокада још једне кључне тачке

Аутор:

АТВ
01.06.2026 17:41

Коментари:

0
Баб ел Мандеб
Фото: Tanjug/AP Photo/Abdulnasser Alseddik

Иран је у потпуности прекинуо комуникацију са Сједињеним Америчким Државама због израелских напада на Либан, објавила је иранска новинска агенција "Тасним".

Како је објављено у извјештају, ситуација у Либану била је кључна за прекид ватре, који је "сада прекршен на свим фронтовима".

"Тасним" преноси став иранских званичника који кажу да због "злочина ционистичког режима у Либану" неће бити наставка дијалога док се не испуне ставови Ирана и Хезболаха.

Баб ел-Мандеб

Свијет

"Блокада, блокаде која блокира блокаду": Да ли ће Хути затворити Баб ел Мандеб?

"Званичници захтијевају заустављање израелске офанзиве и потпуно повлачење са окупираних подручја", објавио је Тасним.

Додаје се да Иран сада креће у "потпуну блокаду Ормуског мореуза".

Техеран је претходно дозвољавао пролаз кроз кључне руте одређеним бродовима, али под условима које је диктирао Иран.

Такође, како преноси "Тасним", мореуз Баб ел Мандеб који спаја Црвено море с Аденским заливом и Индијским океаном биће блокиран од стране "осовине отпора". Иран је савезник с милитантном групом Хута у Јемену, који се граничи с том уском тачком, преноси "Јутарњи".

илу-ракета-балистичка ракета

Свијет

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

Иначе, Баб ел Мандеб је још један од кључних тачака за транспорт нафте, што значи да свијету слиједи велики хаос уколико и он буде блокиран.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Баб ел-Мандеб

Хормушки мореуз

Ормуски мореуз

Иран вијести

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Спаљени комби

Свијет

Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела

3 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

Ирански тим зауставио размјену порука са САД због израелског напада на Либан

4 ч

0
Забрана друштвених мрежа млађима од 16 година и у овој држави

Свијет

Забрана друштвених мрежа млађима од 16 година и у овој држави

5 ч

0
Авион

Свијет

Драма изнад Балкана: Авион улетио у торнадо, има повријеђених

5 ч

0

  • Најновије

20

45

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

20

45

Иран објавио снимак обарања америчког дрона

20

35

Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

20

23

Путин: Крвави злочин у Старобељску неће остати некажњен

20

23

НБА искуство у Бањалуци: Герет и Харпер инспирација младима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner