Слиједи велики хаос: Осим Ормуза, најављена блокада још једне кључне тачке

Иран је у потпуности прекинуо комуникацију са Сједињеним Америчким Државама због израелских напада на Либан, објавила је иранска новинска агенција "Тасним".
Како је објављено у извјештају, ситуација у Либану била је кључна за прекид ватре, који је "сада прекршен на свим фронтовима".
"Тасним" преноси став иранских званичника који кажу да због "злочина ционистичког режима у Либану" неће бити наставка дијалога док се не испуне ставови Ирана и Хезболаха.
"Званичници захтијевају заустављање израелске офанзиве и потпуно повлачење са окупираних подручја", објавио је Тасним.
Додаје се да Иран сада креће у "потпуну блокаду Ормуског мореуза".
Техеран је претходно дозвољавао пролаз кроз кључне руте одређеним бродовима, али под условима које је диктирао Иран.
Такође, како преноси "Тасним", мореуз Баб ел Мандеб који спаја Црвено море с Аденским заливом и Индијским океаном биће блокиран од стране "осовине отпора". Иран је савезник с милитантном групом Хута у Јемену, који се граничи с том уском тачком, преноси "Јутарњи".
Иначе, Баб ел Мандеб је још један од кључних тачака за транспорт нафте, што значи да свијету слиједи велики хаос уколико и он буде блокиран.
