Драма изнад Балкана: Авион улетио у торнадо, има повријеђених

01.06.2026 15:21

Фото: pexels/ Mathew Browne

Ербас компаније "Јуровингс" полетио је са Родоса, пењући се метар по метар у небо, што је у почетку потпуно нормалан лет за посаду и пилоте.

Али, изненада је авион наишао на јаке турбуленције и млазњак се стрмоглавио. Четири путника и један члан посаде су повријеђени.

Драма на небу изнад Балкана

Ербас А320-200 био је на путу од Родоса до Келна у суботу.

Изнад Балкана, посада је добила одобрење за даље пењање. Затим се све догодило веома брзо: јака турбуленција је заљуљала авион. Четири путника и стјуардеса су задобили лакше повреде.

Стјуардеса је наводно полетјела до плафона кабине.

Пилоти су прекинули пењање, а авион је почео да се спушта.

Мини “торнада” тресу авионе

Како је објавио “Авиејшн Хералд “, Ербас компаније “Јуровингс” наишао је на турбуленцију усљед пада авиона “Емирејт” А380 који је летио испред њега. Авион компаније “Емирејтс”, на путу од Дубаија до лондонског Хитроуа, био је само око 14 километара испред њега.

Према подацима компаније “Јуровингс”, узрок турбуленције били су вртлози у ваздуху.

Они се стварају на крилима великих авиона. То су јаки, супротни ваздушни вртлози – невидљиви, али моћни попут малих торнада. Ако авион који иде иза уђе у њих, може бити снажно потресен и, у најгорем случају, изгубити контролу, преноси "Билд".

