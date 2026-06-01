Цвијановић Сарајеву: Ви не знате шта би са нормалном и сувереном земљом

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је, поводом писања сарајевског портала "Рапорт" о именовању новог високог представника, да политичко Сарајево и не зна шта би са нормалном и сувереном БиХ.
Слиједећи логику "Рапортовог" чланка, навела је Цвијановићева, то значи да би и Француска или Уједињено Краљевство могли у Савјету безбједности УН зауставити амерички приједлог именовања, а само се у Сарајеву буне против предложеног кандидата.
"Ми смо на трибинама и само гледамо како тако унезвијерени гањате ту ћошкасту лопту. Истина је да се ви и ваши спољни компањони не борите за суверену БиХ. Ви не знате шта бисте са нормалном и сувереном земљом. Не знате ни како бисте понијели одговорност за процесе јер је то у ваше име вазда радио неко други", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Сарајевски "Рапорт" пише да је предсједник СНСД-а Милорад Додик "сад пред проблемом како одбити високог представника којег подржавају и САД", а који је, како тврде, "именован на исти начин као и Кристијан Шмит?".
Овако каже сарајевски портал "Рапорт":— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 1, 2026
"Сад је Додик пред проблемом како одбити високог представника којег подржавају и САД, а који је именован на исти начин као и Кристијан Шмит?
Поред тога, избором у ПИК-у, Додик не може рачунати на вето Русије и Kине, које би га могле…
