Цвијановић Сарајеву: Ви не знате шта би са нормалном и сувереном земљом

АТВ
01.06.2026 15:47

Српски члан Предсједништва
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је, поводом писања сарајевског портала "Рапорт" о именовању новог високог представника, да политичко Сарајево и не зна шта би са нормалном и сувереном БиХ.

Слиједећи логику "Рапортовог" чланка, навела је Цвијановићева, то значи да би и Француска или Уједињено Краљевство могли у Савјету безбједности УН зауставити амерички приједлог именовања, а само се у Сарајеву буне против предложеног кандидата.

"Ми смо на трибинама и само гледамо како тако унезвијерени гањате ту ћошкасту лопту. Истина је да се ви и ваши спољни компањони не борите за суверену БиХ. Ви не знате шта бисте са нормалном и сувереном земљом. Не знате ни како бисте понијели одговорност за процесе јер је то у ваше име вазда радио неко други", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Сарајевски "Рапорт" пише да је предсједник СНСД-а Милорад Додик "сад пред проблемом како одбити високог представника којег подржавају и САД", а који је, како тврде, "именован на исти начин као и Кристијан Шмит?".

