"Шмитов закон" није дио правног система у БиХ

Аутор:

АТВ
01.06.2026 10:11

правник Славко Митровић
Фото: Srna

Кристијан Шмит прекршио је све акте на које се позива у својој одлуци за допуну Кривичног закона БиХ и зато тај "Шмитов закон" није и не може бити дио правног система у БиХ, истиче правник Славко Митровић.

"Ради тога треба поништити све његове посљедице, ако се жели опстанак било какве БиХ", написао је Митровић у колумни за "Глас Српске".

Он је подсјетио да се пред судијама Уставног суда БиХ налази захтјев за оцјену уставности одредбе члана Кривичног закона БиХ које је наметнуо лажни високи представник Шмит.

"Тај захтјев Клуба посланика СНСД-а упућен је прошле године, 11. децембра, али још није ни на видику било какво поступање, што је 15. маја ове године потврдио и Мирсад Ћеман, пензионисани предсједник остатка Уставног суда БиХ", навео је Митровић.

Он је нагласио да нема илузију да би из Уставног суда БиХ могла изаћи било каква уставна одлука у погледу брљотина и кризе коју је незаконитим дјеловањем починио Шмит.

"Зашто немам илузију? Па зато што је на конференцији за штампу одржаној 15. маја ове године судија Уставног суда БиХ Лариса Велић подсјетила да је Уставни суд још 2000. године заузео став да нема надлежност да преиспитује овлашћења високог представника, али да може оцјењивати уставност закона које високи представник донесе", навео је Митровић.

Он је рекао да је крајње вријеме за владавину права, јер би ускоро могло бити касно, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Славко Митровић

Кристијан Шмит

Бивши високи представник

ОХР

Бонска овлаштења

